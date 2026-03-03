Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residencia de Muelas del PanSecuestro en La GuareñaAnálisis del Zamora CFLa Opinión de Aliste
instagramlinkedin

Trasladan al hospital a un anciano tras ser atropellado por la rueda de un tractor en Valladolid

Fuentes de Emergencias confirmaron que el hombre, consciente tras el atropello en Bahabón, fue atendido por una UEnE y el personal sanitario de Peñafiel antes de su traslado

Ambulancia de emergencias sanitarias

Ambulancia de emergencias sanitarias / JcyL / Loz

Europa Press

Valladolid

Un anciano de 80 años ha sido trasladado al hospital Clínico Universitario de Valladolid tras ser atropellado por la rueda de un tractor en la localidad de Bahabón aunque afortunadamente no quedó atrapado por el vehículo.

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León el suceso se ha producido a las 12:23 horas de este martes cuando el hombre ha sido atropellado por la rueda de un tractor en una era, situada en la calle Real de Bahabón. El hombre está consciente y no ha quedado atrapado por el vehículo.

Desde el 1-1-2 se ha dado aviso a Tráfico de Valladolid y a Sacyl que, entre otros recursos, ha movilizado un helicóptero medicalizado, que finalmente se ha anulado y ha acudido al lugar una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) y el personal sanitario del centro de salud de Peñafiel. S

Noticias relacionadas

El herido ha sido traslado hasta el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francisco Igea pide el voto para Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de Castilla y León
  2. Cinco años de cárcel por agresión sexual a la hija menor de su pareja
  3. Los tres lugares que no te puedes perder en una visita a Salamanca (y que quizás no visites con un guía)
  4. Fallece el trabajador de 27 años que recibió un golpe con un objeto de hierro en León
  5. Declarada la emergencia cinegética en Castilla y León que amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho
  6. Mañueco promete ayudas de 900 euros para que los jóvenes se saquen el carnet de conducir
  7. El lugar de Castilla y León que ha sido declarado reserva de la Biosfera
  8. Alerta en Castilla y León por partículas de polvo en el aire

La Asociación Proyecto Hombre, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025

La Asociación Proyecto Hombre, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025

Arde un camión mientras repostaba en una estación de servicio de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Arde un camión mientras repostaba en una estación de servicio de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Trasladan al hospital a un anciano tras ser atropellado por la rueda de un tractor en Valladolid

Trasladan al hospital a un anciano tras ser atropellado por la rueda de un tractor en Valladolid

Martínez exige investigar si la adjudicación de una vivienda protegida a una edil del PP en Palencia se ha repetido

Martínez exige investigar si la adjudicación de una vivienda protegida a una edil del PP en Palencia se ha repetido

15M- Mañueco lanza una batería de medidas para mayores: nutrición "saludable" a domicilio, ascensores y sillas de ruedas

15M- Mañueco lanza una batería de medidas para mayores: nutrición "saludable" a domicilio, ascensores y sillas de ruedas

Las dudas sobre adjudicaciones en ayuntamientos saltan a la campaña de Castilla y León

Las dudas sobre adjudicaciones en ayuntamientos saltan a la campaña de Castilla y León

Fraude con tu tarjeta sanitaria en Castilla y León: ¿te ha llegado este SMS?

Fraude con tu tarjeta sanitaria en Castilla y León: ¿te ha llegado este SMS?

Aún estás a tiempo de pedir el voto por correo para las elecciones de Castilla y León: ¿Hasta cuándo?

Aún estás a tiempo de pedir el voto por correo para las elecciones de Castilla y León: ¿Hasta cuándo?
Tracking Pixel Contents