Trasladan al hospital a un anciano tras ser atropellado por la rueda de un tractor en Valladolid
Fuentes de Emergencias confirmaron que el hombre, consciente tras el atropello en Bahabón, fue atendido por una UEnE y el personal sanitario de Peñafiel antes de su traslado
Europa Press
Un anciano de 80 años ha sido trasladado al hospital Clínico Universitario de Valladolid tras ser atropellado por la rueda de un tractor en la localidad de Bahabón aunque afortunadamente no quedó atrapado por el vehículo.
Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León el suceso se ha producido a las 12:23 horas de este martes cuando el hombre ha sido atropellado por la rueda de un tractor en una era, situada en la calle Real de Bahabón. El hombre está consciente y no ha quedado atrapado por el vehículo.
Desde el 1-1-2 se ha dado aviso a Tráfico de Valladolid y a Sacyl que, entre otros recursos, ha movilizado un helicóptero medicalizado, que finalmente se ha anulado y ha acudido al lugar una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) y el personal sanitario del centro de salud de Peñafiel. S
El herido ha sido traslado hasta el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
