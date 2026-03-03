Aún estás a tiempo de pedir el voto por correo para las elecciones de Castilla y León: ¿Hasta cuándo?

¿Quieres pedir el voto por correo para las elecciones de Castilla y León 2026 pero aún no lo has hecho? Estás a tiempo... aunque por poco. El plazo para solicitar el sufragio por correo para los comicios del próximo 15 de marzo de 2026 termina el próximo jueves, 5 de marzo (día incluido). Tienes dos formas de acerlo: antes o ese mismo día en cualquier oficina de Correos o de forma telemática a través de Correos. Una vez solicitada, tienes hasta el 11 de marzo de 2026 para depositar en Correos el sobre con tu voto.

Si vas a hacerlo de forma presencial, deberás llevar en tu bolso el DNI, pasaporte o el carné de conducir. Si te inclinas por la forma telemática, debes disponer de certificado digital o sistema Cl@ve.

Una vez realizada la solicitud, la Oficina del Censo Electoral enviará a tu domicilio por correo certificado toda la documentación necesaria: las papeletas de los partidos, el sobre de votación, el certificado censal y el sobre grande dirigido a la mesa electoral. Esta documentación debe ser recogida personalmente por el solicitante.

Envío gratuito

Con el material ya en casa, podrás emitir tu voto desde casa. Solo tienes que introducir la papeleta elegida en el sobre de votación y, junto al certificado censal, meterlo todo dentro del sobre grande que se entrega en Correos. El plazo para depositarlo finaliza el 11 de marzo de 2026, y el envío es gratuito. Una vez entregado el voto por correo, no podrás votar de forma presencial el día de las elecciones. Votar dos veces está prohibido.

Con estos plazos y procedimientos, los votantes de Castilla y León disponen de una vía segura para participar en los comicios aunque no puedan acudir a su mesa el día de la votación.

Correos y la Oficina del Censo Electoral recuerdan la importancia de no apurar los plazos para garantizar que el voto llegue a tiempo y pueda ser contado con total normalidad.