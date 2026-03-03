Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Sabías que puedes visitar un castillo encantado sin salir de Castilla y León?

Esta es solo una de las joyas que podrás ver en Trigueros del Valle, un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid

Castillo medieval

Castillo medieval / Freepik

Gaby Marcos

Trigueros del Valle esconde joyas medievales que lo hacen el lugar ideal para una escapada en pareja o una excursión en familia. Una de las maravillas de la localidad vallisoletana es, sin duda, su castillo encantado. En él podrás conocer seres mágicos que habitan el lugar, además de visitar pasadizos secretos y una exposición permanente, obra de Juan Villa. Fue construido en el siglo XV como centro agrícola de Valdetrigueros.

En el castillo, que se puede visitar sin aviso previo, se realizan visitas en grupo siempre y cuando estos sean de más de 20 personas. Sin embargo, también lo puedes visitar de forma individual.

Aunque este lugar mágico no es el único con encanto dentro del pueblo, hay actividades para todos los gustos.

Qué ver en Trigueros del Valle

Otro de los grandes atractivos de la localidad son sus casas cueva, que también puedes recorrer sin anticipación previa. Se encuentran en el Cerro de Santa María del Castillo, donde se erige también la ermita del pueblo. Se cree que son de origen medieval, pudiendo remontarse su construcción al siglo XV. Fueron habitadas hasta mediados del siglo XX, aunque a día de hoy algunas ya se han acondicionado para que el público pueda tener en su visita la experiencia de la vida en una cueva.

Una persona sirve una copa de vino durante la XXIII edición de 'Madrid Fusión Alimentos de España'.

Una persona sirve una copa de vino durante la XXIII edición de 'Madrid Fusión Alimentos de España'. / EP

Pero en tu viaje a Trigales no solo podrás vivir experiencias de la vida medieval del pueblo, también disfrutarás de maravillosos vinos con los que acompañarlas.

La localidad está incluida en la ruta del vino de Cigales, que tienen una Denominación de Origen propia en la que son muy característicos sus tintos.

Sin duda, Trigales es un pueblo que ofrece experiencias extraordinarias sin tener que salir de Castilla y León, perfecto para un fin de semana diferente en familia o en pareja.

TEMAS

¿Sabías que puedes visitar un castillo encantado sin salir de Castilla y León?

