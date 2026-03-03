¿Qué proponen PP, PSOE y Vox en materia de industria para Castilla y León? Una comparativa de los tres programas electorales

Partido Popular: enfocados en la tecnología y la industria 4.0

El Partido Popular plantea consolidar a Castilla y León como referente industrial, reforzando sectores estratégicos como la automoción, la agroalimentación y la industria energética. Su propuesta incluye el impulso a la modernización tecnológica y la digitalización de procesos productivos, apoyando la transición hacia la industria 4.0.

El programa popular contempla incentivos a la inversión empresarial y la captación de nuevos proyectos industriales, utilizando instrumentos financieros autonómicos y fondos europeos. Propone la puesta en marcha de nuevos Programas Territoriales de Fomento cuya finalidad sea la industrialización de zonas desindustrializadas. También apuesta por agilizar trámites administrativos para facilitar la implantación y ampliación de empresas.

Leticia García, consejera de Empleo e Industira y candidata del Partido Popular por Zamora. / Alba Prieto

En el ámbito energético, el PP defiende un modelo que garantice suministro estable y competitivo para la industria, promoviendo el desarrollo de energías renovables como oportunidad económica. Asimismo, plantea reforzar infraestructuras logísticas y de transporte para mejorar competitividad.

El programa incluye medidas de apoyo a pymes industriales, fomento de la innovación y colaboración con universidades y centros tecnológicos. También apuesta por formación especializada vinculada a necesidades empresariales, reforzando la FP Dual y la cualificación técnica.

La estabilidad regulatoria, la simplificación administrativa y el acompañamiento a empresas forman parte central de su estrategia industrial.

PSOE: cohesión territorial y empleo estable

El Partido Socialista propone una estrategia de reindustrialización basada en innovación, transición ecológica y empleo de calidad. Plantea fortalecer sectores consolidados y diversificar la base industrial hacia actividades vinculadas a energías limpias y economía verde.

El programa socialista contempla inversiones públicas y colaboración con el sector privado para atraer nuevos proyectos industriales. Defiende un papel activo de la administración en planificación industrial y en la coordinación con el Gobierno central.

Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León. / PSOE / Europa Press

Buscan potenciar la internacionalización, ampliando la presencia de las empresas de la comunidad en nuevos mercados globales, fomentando la diversificación de las exportaciones, con apoyo específico a los sectores afectados por la imposición de los aranceles de EEUU, sin olvidar la cohesión territorial, desarrollando el potencial industrial de todas las provincias y comarcas, con la marca “Castilla y León Empresa”.

El PSOE apuesta por apoyar a pymes industriales mediante financiación, digitalización y asesoramiento técnico. También plantea reforzar la innovación y el vínculo con universidades y centros de investigación.

En el ámbito energético, propone impulsar renovables compatibles con desarrollo territorial, generando empleo asociado. Asimismo, defiende formación y recualificación profesional para adaptarse a nuevos sectores industriales.

La cohesión territorial y la creación de empleo estable son ejes de su propuesta, buscando equilibrar desarrollo entre provincias.

Vox: una apuesta por simplificar la burocracia

Vox centra su planteamiento industrial en la defensa de la competitividad y la reducción de cargas regulatorias. Propone simplificar normativas y agilizar procedimientos para facilitar la implantación de industrias.

El programa incluye incentivos fiscales para empresas que inviertan y generen empleo en Castilla y León. También apuesta por proteger sectores estratégicos frente a lo que considera decisiones perjudiciales derivadas de políticas energéticas o regulatorias externas.

Carlos Pollán, candidato de Vox. / Archivo

Defienden garantizar un suministro energético estable y competitivo para la industria, priorizando la seguridad, buscan un modelo soberano que permita acceder a fuentes de energía baratas, sostenibles, eficientes, limpias y con precios asequibles sin caer en lo que llaman restricciones ideológicas. Asimismo, plantean apoyar a pymes y autónomos industriales mediante reducción de trabas administrativas.

Entre sus medidas figura el impulso a infraestructuras industriales y logísticas que faciliten exportación y desarrollo empresarial. También propone fomentar la formación técnica orientada a necesidades reales del tejido productivo: automoción, la logística, la aeronáutica y las TIC, así como el agroalimentario, el farmacéutico y de la salud.

Su enfoque combina reducción fiscal, simplificación normativa y apoyo a sectores productivos tradicionales como pilares de su política industrial.