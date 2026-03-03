Martínez exige investigar si la adjudicación de una vivienda protegida a una edil del PP en Palencia se ha repetido

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, exigió hoy la apertura de una investigación, por parte del Gobierno autonómico, para averiguar si la adjudicación de una vivienda protegida a una concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia se ha repetido en algún otro de los 2.248 municipios de Castilla y León.

Martínez centró su intervención ante los medios de esta mañana, durante su visita al Fab Lab León situado en la localidad de San Andrés del Rabanedo, en el caso publicado esta mañana por el diario "El País", en el que señalan que una concejala popular en el Ayuntamiento de Palencia accedió a un chalet unifamiliar de una promoción de protección oficial mientras integraba el equipo de gobierno del Consistorio palentino. Una situación que respaldó la Junta, pese a que correspondía realizar un sorteo entre los demandantes.

Por ello, el candidato socialista exigió una investigación al actual gobierno autonómico y pidió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a la directora general de Vivienda y número 1 de la candidatura ‘popular’ a las Cortes por Valladolid, María Pardo, que “den la cara” para explicar las “malas artes en la concesión de viviendas” de las que Martínez acusó al PP.

Uso y abuso

De hecho, Martínez lamentó que esta situación “vuelve a poner a Castilla y León en la actualidad de la corrupción política de este país”, a través de un caso de “uso y abuso de las instituciones y la Administración por parte del Partido Popular”, que procede de “los chanchullos de ese dúo dinámico en que se han convertido el señor Quiñones y el señor Mañueco” y que, además, afecta en este caso de “sensibilidad máxima” entre los jóvenes por “la dificultad del acceso a la vivienda”.

El candidato socialista denunció “la desidia y la mirada distraída” del Partido Popular y, en concreto, de Mañueco y Suárez-Quiñones por “pervertir un buen gesto de un ayuntamiento” como el de Palencia para “saltarse a la torera” la ley autonómica sobre vivienda de protección oficial, en vigor desde el año 2013, y conceder “sin sorteo previo” un chalet unifamiliar a una concejala del PP.

Se trata, según Martínez, de un caso que muestra cómo el Partido Popular en Castilla y León ha “importado las peores fórmulas del Levante”, y pidió por ello la apertura de una investigación al actual Ejecutivo autonómico para conocer “en cuántos municipios de los 2.248 que tiene esta comunidad se han practicado estas malas artes en la concesión de las viviendas”.

Porque, para Martínez, hay que “ver y analizar en cuántas provincias ha sucedido esto” y, como primer paso, en su condición de alcalde de Soria, anunció que se ha dirigido “directamente” a la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda para conocer en cuántas de las viviendas de protección oficial construidas por la Junta durante los últimos 12 años en las parcelas permutadas con el Ayuntamiento “se ha omitido esa condición previa de un sorteo para que exista igualdad en el acceso a la vivienda”.