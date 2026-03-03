Fraude con tu tarjeta sanitaria en Castilla y León: ¿te ha llegado este SMS?

Nueva estafa a través de mensajes SMS en Castilla y León. En esta ocasión, el gancho es la tarjeta sanitaria y su repercusión ha sido tal que la propia Junta de Castilla y León ha lanzado una advertencia tras el aviso de la Consejería de Sanidad. Muchos ciudadanos están recibiendo estos días mensajes que dicen estar relacionados con la validez o renovación de la tarjeta sanitaria e incluyen un enlace para introducir datos personales o bancarios.

Sacyl recuerda que nunca solicita la renovación de la tarjeta sanitaria por SMS ni envía enlaces que inciten al usuario a realizar trámites o aportar información confidencial. Los mensajes detectados forman parte de una campaña de smishing, una modalidad de estafa digital ya conocida por las autoridades de ciberseguridad y que no guarda ninguna relación con comunicaciones oficiales del sistema sanitario autonómico ni del Sistema Nacional de Salud.

SMS enviado con la estafa. / JCyL

Desde la Consejería de Sanidad se insiste en que estos SMS buscan simular una comunicación legítima para obtener datos sensibles o incluso comprometer la seguridad del dispositivo. La recomendación es clara: "No pulsar ningún enlace, no descargar archivos y no facilitar datos personales".

Las autoridades subrayan que, si el usuario ha recibido el mensaje pero no ha interactuado con él, no existe riesgo alguno para su información ni para la integridad de su cuenta en Sacyl. Aun así, piden extremar la precaución y recordar que cualquier trámite sanitario debe realizarse siempre a través de los canales oficiales.

En todo caso, si recibes un SMS de estas características, la Junta de Castilla y León apunta estas recomendaciones. Toma nota:

1. Si el usuario NO ha accedido al enlace: No abrir el enlace incluido en el mensaje ni responder al remitente.

Bloquear el número desde el propio dispositivo y marcarlo como spam. 2. Si el usuario SÍ ha accedido al enlace o ha respondido: Cambiar de inmediato las contraseñas de los servicios usados en el dispositivo (correo, banca, etc.).

Activar el doble factor de autenticación en todos los servicios que lo permitan.

Contactar con su entidad bancaria para revisar movimientos recientes.

Ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. FUENTE: Junta de Castilla y León

¿Cómo reconocer estos mensajes fraudulentos?