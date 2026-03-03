Fraude con tu tarjeta sanitaria en Castilla y León: ¿te ha llegado este SMS?
Los mensajes utilizan tácticas de urgencia dando plazos o cuentas atrás para que los usuarios caigan en la estafa ante la premura
T. S.
Nueva estafa a través de mensajes SMS en Castilla y León. En esta ocasión, el gancho es la tarjeta sanitaria y su repercusión ha sido tal que la propia Junta de Castilla y León ha lanzado una advertencia tras el aviso de la Consejería de Sanidad. Muchos ciudadanos están recibiendo estos días mensajes que dicen estar relacionados con la validez o renovación de la tarjeta sanitaria e incluyen un enlace para introducir datos personales o bancarios.
Sacyl recuerda que nunca solicita la renovación de la tarjeta sanitaria por SMS ni envía enlaces que inciten al usuario a realizar trámites o aportar información confidencial. Los mensajes detectados forman parte de una campaña de smishing, una modalidad de estafa digital ya conocida por las autoridades de ciberseguridad y que no guarda ninguna relación con comunicaciones oficiales del sistema sanitario autonómico ni del Sistema Nacional de Salud.
Desde la Consejería de Sanidad se insiste en que estos SMS buscan simular una comunicación legítima para obtener datos sensibles o incluso comprometer la seguridad del dispositivo. La recomendación es clara: "No pulsar ningún enlace, no descargar archivos y no facilitar datos personales".
Las autoridades subrayan que, si el usuario ha recibido el mensaje pero no ha interactuado con él, no existe riesgo alguno para su información ni para la integridad de su cuenta en Sacyl. Aun así, piden extremar la precaución y recordar que cualquier trámite sanitario debe realizarse siempre a través de los canales oficiales.
En todo caso, si recibes un SMS de estas características, la Junta de Castilla y León apunta estas recomendaciones. Toma nota:
1. Si el usuario NO ha accedido al enlace:
- No abrir el enlace incluido en el mensaje ni responder al remitente.
- Bloquear el número desde el propio dispositivo y marcarlo como spam.
2. Si el usuario SÍ ha accedido al enlace o ha respondido:
- Cambiar de inmediato las contraseñas de los servicios usados en el dispositivo (correo, banca, etc.).
- Activar el doble factor de autenticación en todos los servicios que lo permitan.
- Contactar con su entidad bancaria para revisar movimientos recientes.
- Ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
FUENTE: Junta de Castilla y León
¿Cómo reconocer estos mensajes fraudulentos?
- Utilizan mensajes de urgencia (“en 48 h”, “su TSI quedará suspendida”, etc.).
- Incluyen enlaces que no corresponden con sitios oficiales. Las webs oficiales de Sacyl finalizan en jcyl.es o saludcastillayleon.es. Se recomienda escribir la dirección directamente en el navegador, nunca acceder desde enlaces recibidos.
- Solicitan datos personales o nunca requeridos por Sanidad, especialmente datos bancarios.
- Sanidad no solicita información bancaria por SMS en ningún caso.
- Francisco Igea pide el voto para Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de Castilla y León
- Cinco años de cárcel por agresión sexual a la hija menor de su pareja
- Los tres lugares que no te puedes perder en una visita a Salamanca (y que quizás no visites con un guía)
- Fallece el trabajador de 27 años que recibió un golpe con un objeto de hierro en León
- Declarada la emergencia cinegética en Castilla y León que amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho
- Mañueco promete ayudas de 900 euros para que los jóvenes se saquen el carnet de conducir
- El lugar de Castilla y León que ha sido declarado reserva de la Biosfera
- Alerta en Castilla y León por partículas de polvo en el aire