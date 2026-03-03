Las dudas sobre adjudicaciones en ayuntamientos saltan a la campaña de Castilla y León

Las dudas en los procesos de varias adjudicaciones que afectan a concejales del PP en los ayuntamientos de Palencia y Burgos, este último también presidente de la Diputación, Borja Suárez, y la que atañe al alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, están salpicando la campaña electoral en Castilla y León.

El conocimiento de estas situaciones han comenzado a generar reacciones en las caravanas electorales de los diferentes partidos, que en las últimas horas alternan las propuestas y los ataques a sus adversarios políticos.

En el caso de Soria, al parecer el Ayuntamiento contrató servicios relacionados con la instalación de adornos florales navideños a la empresa de un familiar de Martínez, en un proceso que el propio candidato y alcalde ha defendido como "absolutamente ajustado a la normativa", después de que el diario ABC publicara esta circunstancia en las últimas horas.

Martínez ha lamentado que este tipo de cuestiones surjan para "embarrar el terreno de juego en campaña electoral" y ha afirmado que esta contratación ha pasado "todos los controles de fiscalización, de intervención y de secretaría municipal".

Burgos

En Burgos, el ayuntamiento ha contratado los servicios de cátering de la empresa Eventos El Espino en la que el presidente de la Diputación figura como accionista (33%), por lo que él mismo ha solicitado un informe a la Secretaría Municipal para que analice si existe incompatibilidad en esta circunstancia.

En concreto, según publica este martes eldiario.es y ha confirmado a Efe a través de fuentes del Grupo Socialista en el Ayuntamiento burgalés, el gobierno municipal directamente o a través de la sociedad municipal ProBurgos ha contratado con esta empresa en doce ocasiones entre 2023 y 2025, por importes que oscilan entre los 400 a los 6.600 euros.

Borja Suárez ha explicado a EFE que está desvinculado de la actividad cotidiana de la empresa, creada hace 15 años, desde febrero de 2023, y que ni forma parte de la junta directiva, ni toma decisiones sobre contratos o su actividad empresarial, limitándose a una participación social a través del 33 % de las acciones.

"Estoy tranquilo", ha afirmado Suárez, quien ha asegurado que nunca ha ocultado su participación en la empresa, en la que hasta 2025 tenía el 22% de las acciones, aunque desde diciembre ha pasado a contar con el 33 %.

El PSOE sostiene que se trata más de una cuestión ética que legal, al explicar que Borja Suárez no interviene directamente en la adjudicación de estos contratos, aunque han añadido que en los servicios prestados al Ayuntamiento debe aclararse si ha habido influencia por esta vinculación accionarial.

Palencia

Por otra parte, la concejala del PP en el Ayuntamiento de Palencia Laura Lombraña se ha visto salpicada por la adquisición de un chalé construido por una promotora privada en un solar municipal que fue vendido en 2019, poco después de que PP y Cs se hicieran con el gobierno municipal, con ella como concejala de Cultura, y sin que en esta compra haya mediado sorteo alguno entre los inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León.

Esta información, publicada este martes por el diario El País, detalla que las viviendas fueron entregadas en abril de 2023, comercializadas por una inmobiliaria palentina por 157.320 euros cada una, aunque la promotora y constructora de la promoción de chalés fue otra empresa.

Izquierda Unida ha pedido ya la renuncia a su acta de concejal, pero la concejala del PP ha asegurado que cumplía los requisitos y desconoce si hubo o no un sorteo previo para acceder a la promoción, como establece la normativa para este tipo de promociones, aunque sí lo hubo para distribuir las viviendas entre los compradores.

Se da la circunstancia de que, además, la concejala no incluyó esta vivienda en la declaración de bienes presentada en junio de 2023 en el Portal de Transparencia municipal.