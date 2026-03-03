La Asociación Proyecto Hombre, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025

La Asociación Proyecto Hombre Castilla y León fue reconocida con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales, en su edición correspondiente a 2025. El jurado acordó, por unanimidad, concederle este galardón “por su perseverante trabajo en el campo de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de trastornos adictivos”, según un comunicado recogido por Ical.

Además, tuvo en cuenta “no solo la dilatada trayectoria” de la Asociación Proyecto Hombre en la Comunidad Autónoma, a través de sus diversos centros y programas de prevención y terapia en funcionamiento desde los años noventa, “sino también su labor de sensibilización social, su enfoque multifactorial centrado en el entorno y en las familias de los afectados, y su capacidad de adaptación a una problemática cada vez más compleja y cambiante”.

Las adicciones de hoy van mucho más allá del consumo de sustancias químicas. Los trastornos adictivos comportamentales (juego, compras, pantallas, etc.) son un “verdadero reto para nuestra sociedad”.

Asimismo, el jurado señaló que la Asociación Proyecto Hombre está integrada en Castilla y León por cinco entidades sin ánimo de lucro, que recibirán el Premio de forma compartida: la Fundación Alcándara (Salamanca), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Fundación Candeal (Burgos), la Fundación CALS (León) y la Fundación Proyecto Joven (León). Todas ellas realizan un esfuerzo altruista en favor de la dignidad, la calidad de vida y la integración de las personas con adicciones.