Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residencia de Muelas del PanSecuestro en La GuareñaAnálisis del Zamora CFLa Opinión de Aliste
instagramlinkedin

Arde un camión mientras repostaba en una estación de servicio de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

El incidente, por fortuna, se salda sin heridos

Estado de la gasolinera tras el incendio.

Estado de la gasolinera tras el incendio. / Vicente - Ical

Ical

Salamanca

Un camión echó a arder mientras repostaba combustible anoche en una estación de servicio de Valdecarpinteros, en el término municipal de Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, varias llamadas alertaron del suceso sobre las 20.04 horas ante la peligrosidad del incidente que, por fortuna, se saldó sin heridos.

Noticias relacionadas

Estado del camión tras el incendio.

Estado del camión tras el incendio. / Vicente - Ical

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Salamanca, así como efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Ciudad Rodrigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francisco Igea pide el voto para Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de Castilla y León
  2. Cinco años de cárcel por agresión sexual a la hija menor de su pareja
  3. Los tres lugares que no te puedes perder en una visita a Salamanca (y que quizás no visites con un guía)
  4. Fallece el trabajador de 27 años que recibió un golpe con un objeto de hierro en León
  5. Declarada la emergencia cinegética en Castilla y León que amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho
  6. Mañueco promete ayudas de 900 euros para que los jóvenes se saquen el carnet de conducir
  7. El lugar de Castilla y León que ha sido declarado reserva de la Biosfera
  8. Alerta en Castilla y León por partículas de polvo en el aire

La Asociación Proyecto Hombre, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025

La Asociación Proyecto Hombre, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025

Arde un camión mientras repostaba en una estación de servicio de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Arde un camión mientras repostaba en una estación de servicio de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Trasladan al hospital a un anciano tras ser atropellado por la rueda de un tractor en Valladolid

Trasladan al hospital a un anciano tras ser atropellado por la rueda de un tractor en Valladolid

Martínez exige investigar si la adjudicación de una vivienda protegida a una edil del PP en Palencia se ha repetido

Martínez exige investigar si la adjudicación de una vivienda protegida a una edil del PP en Palencia se ha repetido

15M- Mañueco lanza una batería de medidas para mayores: nutrición "saludable" a domicilio, ascensores y sillas de ruedas

15M- Mañueco lanza una batería de medidas para mayores: nutrición "saludable" a domicilio, ascensores y sillas de ruedas

Las dudas sobre adjudicaciones en ayuntamientos saltan a la campaña de Castilla y León

Las dudas sobre adjudicaciones en ayuntamientos saltan a la campaña de Castilla y León

Fraude con tu tarjeta sanitaria en Castilla y León: ¿te ha llegado este SMS?

Fraude con tu tarjeta sanitaria en Castilla y León: ¿te ha llegado este SMS?

Aún estás a tiempo de pedir el voto por correo para las elecciones de Castilla y León: ¿Hasta cuándo?

Aún estás a tiempo de pedir el voto por correo para las elecciones de Castilla y León: ¿Hasta cuándo?
Tracking Pixel Contents