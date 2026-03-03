Arde un camión mientras repostaba en una estación de servicio de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Un camión echó a arder mientras repostaba combustible anoche en una estación de servicio de Valdecarpinteros, en el término municipal de Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, varias llamadas alertaron del suceso sobre las 20.04 horas ante la peligrosidad del incidente que, por fortuna, se saldó sin heridos.

Estado del camión tras el incendio. / Vicente - Ical

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Salamanca, así como efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Ciudad Rodrigo.