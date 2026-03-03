Arde un camión mientras repostaba en una estación de servicio de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
El incidente, por fortuna, se salda sin heridos
Ical
Salamanca
Un camión echó a arder mientras repostaba combustible anoche en una estación de servicio de Valdecarpinteros, en el término municipal de Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, varias llamadas alertaron del suceso sobre las 20.04 horas ante la peligrosidad del incidente que, por fortuna, se saldó sin heridos.
Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Salamanca, así como efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Ciudad Rodrigo.
- Francisco Igea pide el voto para Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de Castilla y León
- Cinco años de cárcel por agresión sexual a la hija menor de su pareja
- Los tres lugares que no te puedes perder en una visita a Salamanca (y que quizás no visites con un guía)
- Fallece el trabajador de 27 años que recibió un golpe con un objeto de hierro en León
- Declarada la emergencia cinegética en Castilla y León que amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho
- Mañueco promete ayudas de 900 euros para que los jóvenes se saquen el carnet de conducir
- El lugar de Castilla y León que ha sido declarado reserva de la Biosfera
- Alerta en Castilla y León por partículas de polvo en el aire