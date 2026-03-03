15M- Mañueco lanza una batería de medidas para mayores: nutrición "saludable" a domicilio, ascensores y sillas de ruedas

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy que seguirá trabajando para que “todo el que busque empleo, lo encuentre”. “No descansaremos”, dijo durante un acto electoral en Salamanca, poco después de conocer los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de febrero.

Fernández Mañueco, que comenzó la quinta jornada de la campaña de las elecciones autonómicas del 15 de marzo frente a la Casa Lis de su ciudad, presumió de haber logrado los “mejores datos” de afiliación a la Seguridad Social de un mes de febrero de toda la serie histórica.

Seguridad Social

“Creamos empleo. Tenemos más gente trabajando que nunca en ese periodo en nuestra Comunidad”, dijo el candidato popular y presidente de la Junta, rodeado de los cinco vehículos de su caravana electoral y de dirigentes del PP de Salamanca. En concreto, subrayó que Castilla y León cuenta con 14.000 inscritos más a la Seguridad Social que hace un año, de los que 2.900 son de la provincia salmantina, que ha superado los 130.700.

Por tanto, Fernández Mañueco, que por tercera vez encabeza como candidato a la Junta la lista de Salamanca, subrayó que la provincia y la capital han registrado el “mejor dato de febrero” de la serie histórica. Tras referirse a los datos de empleo y afiliación, continuó con su intervención, dedicada este martes a las personas mayores.

Respecto al paro registrado, el desempleo disminuyó en términos interanuales tanto en Castilla y León como en España. En concreto, la bajada en la Comunidad fue del 4,7 por ciento, al registrar 5.221 desempleados menos que en el mismo mes del año pasado, y en el conjunto del país, la caída se situó en el 5,8 por ciento, con 150.803 parados menos con respecto a febrero de 2025.

Respecto al mes precedente, aumentó un 0,7 por ciento al registrar una subida de 742 personas, hasta totalizar 104.718. En el conjunto de España la subida mensual fue de 3.584 personas, un 0,15 por ciento, hasta llegar a los 2.442.646 parados.