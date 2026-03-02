Mañueco promete elevar del diez al 25% la bonificación para los jóvenes en los seguros agrarios

El candidato del PP Alfonso Fernández Mañueco anunció hoy que si es reelegido como presidente de la Junta el próximo 15 de marzo incrementará la bonificación para los jóvenes en los seguros agrarios, de forma que pasen del diez al 25 por ciento. Es decir, su gobierno ofrecerá un descuento “adicional”, 15 puntos superior, a los agricultores jóvenes que contraten una póliza para asegurar sus producciones.

En el cuarto día de la campaña electoral, que le llevó a Ponferrada (León), Fernández Mañueco centró sus mensajes en el sector agrario y defendió el compromiso con el campo, ya que señaló “siempre están a su lado”. “Nunca les hemos fallado”, afirmó durante su intervención en el paseo de Juan Carlos I, en pleno barrio de la Rosaleda de la capital berciana, con un tractor de su caravana electoral de fondo.

En ese sentido, el candidato defendió que su partido “siempre” responde ante el campo e insistió en que lo que necesitan los agricultores y ganaderos es que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegue “cuanto antes” a La Moncloa para que se encargue de negociar la nueva Política Agraria Común (PAC) en Europa, como recordó hicieron José María Aznar y Mariano Rajoy con Loyola de Palacio e Isabel García Tejerina, así como de controlar las fronteras y de garantizar que no hay competencia desleal". “Si hay problemas estaremos a su lado”, apostilló.

"Certezas"

En la segunda parada de la caravana electoral del PP, conformada por cinco vehículos que difunden las “certezas” y promesas electorales, Fernández Mañueco reiteró que la primera matrícula, del primer año en las universidades públicas, será gratuita a partir del próximo curso para los empadronados en la Comunidad. Además, garantizó la construcción del nuevo edificio de la Policlínica Universitaria en el campus de la Universidad de León en Ponferrada, con el objetivo de dar servicio a las titulaciones relacionadas con la salud.

Igualmente, Fernández Mañueco destacó que El Bierzo tiene un hospital dotado con una unidad de ictus y un servicio de oncología “normalizado”. También se refirió al helicóptero medicalizado y a la unidad de radioterapia para reducir los desplazamientos. Además, volvió a reiterar que se acometerán obras en el servicio de rehabilitación y que habrá un robot de cirugía traumatológica, así como un nuevo centro de salud Ponferrada I, que tendrá una ambulancia de soporte vital básico “adicional”

También, recordó las medidas que plantea el PP en materia de movilidad y que incluyen la tarjeta Buscyl, que apuntó ha tenido “tanto éxito”, como la ayuda de 900 euros que anunció este domingo para que los jóvenes se puedan sacar el carnet de conducir o para que los castellanos y leoneses obtengan el permiso de conducir de camión y autobús.

Además, Fernández Mañueco destacó el descuento de al menos un 60 por ciento en los peajes, entre ellos en la AP-71 (León-Astorga) y la AP-66 (León-Asturias). "Óscar Puente no quiere bonificar, pues lo haremos nosotros desde el PP, porque lo necesita esta tierra”, dijo. También quiso referirse a las medidas para las familias o las personas mayores y garantizó que le ayudarán a que puedan seguir viviendo en sus domicilios, incluso con ayudas para el alquiler.