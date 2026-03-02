"Demoliciones Mañueco": el camión para denunciar el derribo y la privatización de los servicios públicos del PP

Podemos-Alianza Verdes presentó hoy en Valladolid un camión con el letrero "Demoliciones Mañueco. Especialistas en destrozar futuros" para denunciar el derribo y la privatización de los servicios públicos llevados a cabo por el Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León. Derribos y destrozos del derecho a la vivienda y la demolición del territorio, con megaproyectos “tóxicos” como las macrogranjas y las plantas de biogás que provocan el abandono del medio rural. Frente a ello, contrapuso la alternativa de Podemos y la defensa del derecho a la vivienda y los servicios “totalmente” públicos y la “fuerza de la valentía”, que es lema escogido por la formación para la campaña electoral del 15 de marzo.

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, aseguró que su partido ha sido en la última legislatura, de la mano de Pablo Fernández, la “voz de quienes no tienen voz”. En este sentido, apostó, según recogió la Agencia Ical, por continuar por ser una fuerza política que se atreve a decir la verdad e impulsar el cambio que anhela la ciudadanía para expulsar al PP, tras 40 años de “demoliciones”.

Falta de profesionales

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, subrayó que la manera “más visual” y “evidente” de sintetizar lo que ocurre en Castilla y León es hablar de “Demoliciones Mañueco”. “El PP y el actual presidente de la Junta se están cargando todo lo que hace posible la vida, como las privatizaciones, los conciertos y los recortes de los servicios públicos como educación, atención a domicilio y, sobre todo sanidad”, aseveró. Calificó de “indecentes” las listas de espera “interminables”, la falta de profesionales y el desvío de dinero de la sanidad pública a la privada, que consideró “corrupción legal”. Frente a la sede de la Consejería de Sanidad, Bellara alertó que la Atención Primaria recibe un 17 por ciento de financiación cuando debería ser el 25 por ciento.