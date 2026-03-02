"Demoliciones Mañueco": el camión para denunciar el derribo y la privatización de los servicios públicos del PP
Ione Belarra carga contra el presidente de la Junta por "cargarse" todo lo que hace posible la vida como la educación, la atención al domicilio y la sanidad
Ical
Podemos-Alianza Verdes presentó hoy en Valladolid un camión con el letrero "Demoliciones Mañueco. Especialistas en destrozar futuros" para denunciar el derribo y la privatización de los servicios públicos llevados a cabo por el Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León. Derribos y destrozos del derecho a la vivienda y la demolición del territorio, con megaproyectos “tóxicos” como las macrogranjas y las plantas de biogás que provocan el abandono del medio rural. Frente a ello, contrapuso la alternativa de Podemos y la defensa del derecho a la vivienda y los servicios “totalmente” públicos y la “fuerza de la valentía”, que es lema escogido por la formación para la campaña electoral del 15 de marzo.
El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, aseguró que su partido ha sido en la última legislatura, de la mano de Pablo Fernández, la “voz de quienes no tienen voz”. En este sentido, apostó, según recogió la Agencia Ical, por continuar por ser una fuerza política que se atreve a decir la verdad e impulsar el cambio que anhela la ciudadanía para expulsar al PP, tras 40 años de “demoliciones”.
Falta de profesionales
La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, subrayó que la manera “más visual” y “evidente” de sintetizar lo que ocurre en Castilla y León es hablar de “Demoliciones Mañueco”. “El PP y el actual presidente de la Junta se están cargando todo lo que hace posible la vida, como las privatizaciones, los conciertos y los recortes de los servicios públicos como educación, atención a domicilio y, sobre todo sanidad”, aseveró. Calificó de “indecentes” las listas de espera “interminables”, la falta de profesionales y el desvío de dinero de la sanidad pública a la privada, que consideró “corrupción legal”. Frente a la sede de la Consejería de Sanidad, Bellara alertó que la Atención Primaria recibe un 17 por ciento de financiación cuando debería ser el 25 por ciento.
- Francisco Igea pide el voto para Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de Castilla y León
- Los tres lugares que no te puedes perder en una visita a Salamanca (y que quizás no visites con un guía)
- Fallece el trabajador de 27 años que recibió un golpe con un objeto de hierro en León
- Declarada la emergencia cinegética en Castilla y León que amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho
- Mañueco promete ayudas de 900 euros para que los jóvenes se saquen el carnet de conducir
- Valverde de Lucerna' y la historia más especial del Lago de Sanabria
- El lugar de Castilla y León que ha sido declarado reserva de la Biosfera
- Alerta en Castilla y León por partículas de polvo en el aire