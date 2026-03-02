La Cueva de los Franceses, el tesoro escondido en esta montaña de Castilla y León

En el extremo más silencioso de la Montaña Palentina, donde los bosques se mezclan con laderas calizas y el paisaje parece detenido en el tiempo, se encuentra Covalagua, uno de los parajes naturales más sorprendentes y menos conocidos de Castilla y León. Declarado Monumento Natural, este enclave reúne todos los elementos que hacen especial a la comarca: agua pura, formaciones geológicas únicas y miradores que regalan una tranquilidad difícil de encontrar.

El corazón del espacio es la Cueva de los Franceses, una cavidad subterránea de estalactitas y estalagmitas que muestra la fuerza del agua modelando la roca durante miles de años. Sobre ella, en superficie, el entorno de Covalagua ofrece un paisaje de cascadas, manantiales y pequeñas pozas que brotan del sistema kárstico, convirtiéndolo en un lugar ideal para rutas sencillas, fotografía y observación de fauna.

Un espectacular mirador

La zona de Covalagua cuenta además con un espectacular mirador natural desde el que se dominan los valles palentinos, perfecto para quienes buscan un destino tranquilo y lleno de belleza sin las aglomeraciones de otros espacios más conocidos.

Vegetación y fauna

Pero en Covalagua hay más. Allí podrás explorar la variada vegetación, desde hayedos hasta bosques de rebollo y quejigo. Podrás también observar ciervos, lobos y aves rapaces como el águila real, además de mamíferos pequeños como martas y gatos monteses.

Espectacular vista de Covalagua / Turismo JCyL

La Cueva de los Franceses en Covalagua te lleva a un mundo subterráneo mágico de estalactitas y estalagmitas, donde yacen los soldados franceses de la Guerra de la Independencia.

Su cascada es un Monumento Natural con una caída de agua de 20 metros, observable desde miradores o una senda cercana. Este espectáculo se realza en épocas de lluvias o deshielo.