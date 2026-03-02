Activan la búsqueda en Salamanca de un hombre vulnerable de 32 años
Santiago M.C. desapareció el pasado 17 de febrero
Ical
Salamanca
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), organismo dependiente del Ministerio de Interior, activó la búsqueda de Santiago M. C., un hombre vulnerable de 32 años, del que nada se sabe desde el pasado 17 de febrero.
Según los datos difundidos por el CNDES, Santiago nació el 22 de agosto de 1993, mide aproximadamente 1,70 metros y pesa unos 70 kilos. Tiene el pelo castaño, liso y largo. Sin datos sobre su constitución física.
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas solicita la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier información que pueda ayudar a encontrarle debe comunicarse a través del teléfono 091, operativo las 24 horas.
- Francisco Igea pide el voto para Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de Castilla y León
- Los tres lugares que no te puedes perder en una visita a Salamanca (y que quizás no visites con un guía)
- Fallece el trabajador de 27 años que recibió un golpe con un objeto de hierro en León
- Declarada la emergencia cinegética en Castilla y León que amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho
- Mañueco promete ayudas de 900 euros para que los jóvenes se saquen el carnet de conducir
- Valverde de Lucerna' y la historia más especial del Lago de Sanabria
- El lugar de Castilla y León que ha sido declarado reserva de la Biosfera
- Alerta en Castilla y León por partículas de polvo en el aire