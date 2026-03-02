Activan la búsqueda en Salamanca de un hombre vulnerable de 32 años

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), organismo dependiente del Ministerio de Interior, activó la búsqueda de Santiago M. C., un hombre vulnerable de 32 años, del que nada se sabe desde el pasado 17 de febrero.

Según los datos difundidos por el CNDES, Santiago nació el 22 de agosto de 1993, mide aproximadamente 1,70 metros y pesa unos 70 kilos. Tiene el pelo castaño, liso y largo. Sin datos sobre su constitución física.

Noticias relacionadas

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas solicita la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier información que pueda ayudar a encontrarle debe comunicarse a través del teléfono 091, operativo las 24 horas.