La villa de Castilla y León que conserva un tesoro único en España

En lo alto de un cerro, dominando el valle del Jalón, se alza Medinaceli, una de las villas con mayor riqueza patrimonial de la provincia de Soria. Su silueta, visible desde la autovía, es una invitación constante a detenerse y recorrer sus calles empedradas, donde cada rincón guarda siglos de historia.

El símbolo más reconocible del municipio es su arco romano, una construcción del siglo I d.C. que destaca por ser el único arco romano de triple vano que se conserva en España. Esta monumental puerta de acceso recuerda la importancia estratégica que tuvo la antigua Ocilis en época romana, cuando era enclave clave en la red viaria del Imperio.

La huella histórica de Medinaceli no termina ahí. Tras el periodo romano llegó la dominación musulmana, de la que deriva el propio nombre del municipio, que significa “ciudad del cielo”. Más tarde, la villa adquirió gran relevancia durante la Edad Media y el Renacimiento, especialmente vinculada a la poderosa Casa Ducal de Medinaceli.

Entre sus monumentos más destacados se encuentra la colegiata de Santa María de la Asunción, un templo que combina elementos góticos y renacentistas. Muy cerca, la plaza Mayor ofrece una estampa castellana clásica, con soportales y edificios históricos que reflejan la importancia política y social que tuvo la localidad durante siglos.

Un destino con sabor y paisaje

Además de su patrimonio arquitectónico, Medinaceli es conocida por su gastronomía tradicional. Platos como el cordero asado, las migas o los torreznos forman parte de una oferta culinaria que atrae a visitantes durante todo el año. Sus restaurantes combinan recetas tradicionales con propuestas de cocina más actual, aprovechando productos de proximidad.

El entorno natural también suma atractivo. Desde el mirador del castillo se obtienen vistas privilegiadas del valle, especialmente espectaculares al atardecer. La combinación de paisaje, silencio y patrimonio convierte la visita en una experiencia completa.

Medinaceli forma parte de la red de los Pueblos Más Bonitos de España, un reconocimiento que refuerza su proyección turística y su compromiso con la conservación del patrimonio. Pasear por sus calles es viajar por distintas épocas de la historia peninsular, en un enclave que ha sabido mantener su esencia a lo largo de los siglos.