Mañueco pide el voto de la "victoria" con la conciencia "muy tranquila" y seguro de que habrá "gobierno del PP una vez más"

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy el voto de la “victoria” en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, con la “conciencia muy tranquila” y seguro de que habrá en Castilla y León “un gobierno del PP una vez más”. “Que quede claro”, dijo, ya que confió en que los ciudadanos hablen en las urnas “muy claro” como señaló lo suelen hacer en la Comunidad.

En el primer gran mitin de la campaña electoral, celebrado en el centro de congresos Lienzo Norte de Ávila, Fernández Mañueco reconoció el apoyo del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, al que consideró "uno más de los nuestros”, frente a los que entienden que las comunidades se tienen que dirigir desde Madrid, con un “centralismo dominador”. “Tú conoces el valor del territorio y de la política pegada al territorio desde la cercanía a la gente”, dijo, como recoge Ical.

Asimismo, el candidato ‘popular’ aseguró que ante este “momento de la verdad” todas las direcciones provinciales tienen que ponerse “a toda máquina”, para que se sienta que “la gente del PP está vibrando más que nunca en cada rincón”. De esta forma, reclamó una “movilización total” en este inicio de campaña en el que aseguró que ve “muchas ganas en la calle”, pero recaló que se tienen que manifestar también en las urnas.

Por ello, Fernández Mañueco llamó a los dirigentes 'populares' a que afronten estas elecciones con “ganas” y todo el “alma”, “determinación" e “ilusión” porque recalcó unidos son “imparables” e “invencibles”. “Lo vamos a demostrar el 15 de marzo”, sentenció, ya que argumentó creen en la política y en el proyecto del Partido Popular para la Comunidad, que recordó se basa en una gestión “eficaz” y en la “estabilidad" de un partido que señaló es el que “mejor representa” a esta tierra.

“Aquí se vive muy bien”, destacó Fernández Mañueco ante una Sala Sinfónica del Lienzo Norte, donde reunieron a más de 1.000 personas. De hecho, el candidato planteó al público que en tiempos de “incertidumbre”, “ruido” o “promesas vacías” en la Comunidad “hay certezas” como recoge su lema de campaña. Además, volvió a garantizar que se quedarán en el gobierno hasta el final de la legislatura: “No abandonamos el barco a mitad de trayecto”.

De hecho, ofreció un “bueno gobierno” a todos los ciudadanos y garantizó que cumplirán su programa de más de 1.000 medidas. También prometió no utilizar su apoyo para alimentar a los separatistas, a los enemigos del país o a los que se dedican a enfrentar a los españoles. “Eso se lo dejamos a Óscar Puente y sus amigos”, dijo. De hecho, apuntó que los castellanos y leoneses pueden tener la “certeza” de que su voto lo utilizarán el 15 de marzo para ponerlo “al servicio” de Castilla y León.

Igualmente, el candidato ‘popular’ volvió a expresar su apoyo al campo y planteó de nuevo como solución a sus problemas que Núñez Feijóo llegue al Gobierno para que negocie la Política Agraria Común (PAC) como hizo el expresidente José María Aznar con Loyola de Palacio, así como para que controle las fronteras y los agricultores puedan hacer “lo que quieren”, que añadió es producir en “igualdad de condiciones”. “Fijaros qué fácil es”, dijo y apostilló: ”Y si hay algún problema estaremos para ayudar a quien lo necesite".

En este acto en la capital abulense, Fernández Mañueco volvió a prometer la bonificación del 60 por ciento para los peajes y lanzó un aviso al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: “Puente se niega, pues lo haremos nosotros”. Además, reiteró las medidas para las personas mayores, la rebaja de impuestos, la tarjeta Buscyl o la industria. Así, puso como ejemplo a Nissan, que señaló estuvo a punto de cerrarse y ahora su factoría “sigue abierta” y “con más empleo que nunca”. "Algo habremos hecho bien desde la Junta”, dijo para recordar a continuación el proyecto de Avintia en el polígono de Vicolozano.

Mañueco o el “desgobierno”

Por su parte, el presidente del PP de Ávila y de la Diputación Provincial, Carlos García, aseguró que estas elecciones son “vitales” y pidió salir a ganar para gobernar. “O hay gobierno de Mañueco o habrá bloqueo y desgobierno”, dijo. “El PP de Ávila va a estar a la altura una vez más y vamos a salir, hemos salido, a conseguir ese cuarto procurador abulense”, añadió.

Además, sostuvo que su tierra siempre ha sido “leal” a las siglas del Partido Popular y cuestionó a los localismos, en referencia a Por Ávila, a los que van a las elecciones para mantenerse, como los socialistas, o a los que pudieron gestionar y se marcharon, en alusión a Vox.

“Teníamos un país ejemplar”, dijo mientras ahora los “trenes no funcionan”, no se puede acceder a una vivienda o se corta la electricidad. Por ello, destacó la necesidad de que continúen ejecutándose las políticas de Fernández Mañueco, antes de que Alberto Núñez Feijóo, llegue a La Moncloa.

Finalmente, la cabeza de lista Cristina Sanchidrián destacó el “liderazgo” de Fernández Mañueco y su gestión al frente de la Junta. “Menos mal, gracias presidente”, dijo dirigiéndose al candidato ‘popular’ para reconocer que su ciudad y provincia ha avanzado durante estos años. “El 15 de marzo llenemos las urnas de certezas”, concluyó.