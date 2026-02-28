Francisco Igea pide el voto para Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de Castilla y León

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León entre 2019 y 2021, Francisco Igea Arisqueta, ha anunciado este sábado que votará por Izquierda Unida el próximo 15 de marzo en las elecciones autonómicas.

La candidatura de Ciudadanos que encabezaba Igea en 2019 consiguió 12 escaños en los primeros comicios autonómicos que ganó el PSOE en Castilla y León desde la victoria de José María Aznar en 1987, pero el pacto de la formación naranja con el PP (que se repartieron el poder en la Junta de Castilla y León a cambio de varias alcaldías y presidencias de diputaciones provinciales) aupó a Mañueco a la presidencia y permitió a los populares conservar el poder.

Ahora Francisco Igea ha hecho público en sus redes sociales que votará a Izquierda Unida "porque no repetiré los erroes del pasado" y porque "Mañueco volverá a pactar con Vox": Además, en el exmilitante de Ciudadanos ha argumentado que, en Valladolid, Izquierda Unida "trabajó para hacer políticas sensatas que mejoraron la ciudad" durante los ocho años en que gobernaron en coalición con el socialista Óscar Puente. IU se presenta a estas elecciones en Castilla y León en colición con Movimiento Sumar y Verdes Equo.

Igea fue el vicepresidente de un gobierno de coalición en el que Ciudadanos dirigió cuatro consejerías, la que más visibilidad tuvo de todas ellas fue la de Sanidad, al coincidir el gobierno bipartito con la pandemia de coronavirus. La coalición se rompió en diciembre de 2021 cuando Mañueco destituyó a tododos los cargos de Ciudadanos y acto seguido convocó elecciones anticipadas para febrero del año siguiente, argumentando que Ciudadanos y PSOE estaban negociando en secreto una moción de censura, algo que Francisco Igea siempre ha negado, y consideró el adelanto electoral como una "traición" de su socio.

En esas elecciones anticipadas las urnas sí le dieron la victoria al PP debido al descalabro del PSOE, pero Mañueco se vio obligado a pactar una nueva coalición, esta vez con Vox. Este gobierno bicolor duró aún menos que el anterior, pero en esta ocasión fue el socio pequeño, Vox, el que rompió el pacto en 2024 por indicaciones de la dirección nacional.

Francisco Igea, médico estomatólogo, comenzó su trayectoria política en UPyD, y en 2016 se afilió a Ciudadanos como muchos exmilitantes del partido de Rosa Díez. En 2019 se enfrentó en elecciones primarias a Silvia Clemente, que había sido consejera en varios gobiernos del Partido Popular y presidenta de las Cortes de Castilla y León, y había abandonado el PP acusando a Mañueco de "ser un inepto". Igea contó con el apoyo de la militancia de base, pero no de Albert Rivera y los dirigentes de Ciudadanos que habían respaldado a Clemente. Las elecciones internas transcurrieron bajo sospechas de fraude y en un primer momento Ciudadanos declaró ganadora a Silvia Clemente, resultado que Igea recurrió al Comité de Valores y Garantías del partido, que le dio la razón.

En 2022, Ciudadanos consiguió un único escaño por la provincia de Valladolid, el de Francisco Igea, quien ha ejercido durante cuatro años una oposición muy dura con Mañueco y sobre todo con Vox. En abril de 2025, cuando el socialista Luis Tudanca se despidió de la cámara autonómica, Igea reconoció su error de 2019: "Debería haber sido usted el presidente de la Junta de Castilla y León".