Martínez califica como “vergüenza y anomalía democrática” que PP y Vox “tengan los sillones repartidos sin salir a jugar el partido”

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, calificó hoy como “una vergüenza y una anomalía democrática” que Partido Popular y Vox “tengan los sillones repartidos sin salir a jugar el partido”, en relación al decálogo establecido por la dirección nacional de los populares para las negociaciones que sus líderes autonómicos desarrollen con la formación de Abascal.

Y es que, según aseveró Martínez, “en el ticket va Castilla y León” pese a que no se hayan celebrado aún las elecciones autonómicas, por lo que el líder socialista lamentó que PP y Vox “se estén repartiendo consejerías antes de que la ciudadanía otorgue y preste la confianza”.

Una situación que, para el líder socialista en la Comunidad, deviene de “la incompetencia” del candidato popular a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “para llegar a acuerdos políticos”, bien con Vox o bien con el PSOE, dado que Martínez recordó que desde su partido le han tendido la mano para la aprobación de la ley de violencia machista o de los presupuestos.

“Nunca ha tenido a bien sentarse en torno a la mesa”, criticó Martínez, que afirmó a continuación que “ante esa holgazanería e incapacidad” de la que acusó a Mañueco, “siempre hay alguien que tiene que hacer los deberes por él, a costa de poner en venta los intereses de Castilla y León”.

De hecho, el candidato socialista fue más allá al calificar a Mañueco como “títere en manos de los designios de Madrid” y aseguró que para el candidato ‘popular’ “todo vale si es presidente aunque no gobierne”. Sin embargo, afeó que, con ello, “está dilapidando el presente y el futuro de nuestra Comunidad”.

Carlos Martínez en la presentación de su programa / ICAL

Medidas

Martínez presentó hoy el programa de gobierno de su partido ante las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Un proyecto “integral” para gestionar la Comunidad con 575 medidas enclavadas en cinco ejes y que no suponen un compendio de “propuestas aisladas” sino que “encajan” en los “tres conceptos fundamentales” sobre los que pivota el programa: “El derecho a quedarse, a volver y a venir”.

En una comparecencia ante los medios celebrada en la sede del PSOE de Castilla y León, Martínez aseveró además que el programa se incardina con el “marco estratégico” del ‘Territorio 30 minutos’ para garantizar el acceso a la sanidad, la educación, la protección social, la vivienda y la movilidad en ese entorno temporal, independientemente de donde viva cada ciudadano.

Para ello, de hecho, propuso “gobernar con planificación estratégica desde la escala comarcal” a través de “una red municipal coordinada en cooperación” que derive en una escala provincial para el diseño de las políticas públicas. Todo ello desde un marco “distinto al centralismo del PP desde que asumió las riendas” del gobierno autonómico.

Martínez defendió entonces que su programa “no es un catálogo de propuestas ni un listado de medidas”, sino “un modelo de comunidad diferente” con un proyecto “integral” y una arquitectura “político-institucional de presente y futuro” para Castilla y León.

Se trata además de un documento “participado y transparente”, con el que el candidato socialista y su partido adquieren “compromisos para rendir cuentas”, y que parte de “la escucha activa” a la sociedad, “ADN de la forma de funcionamiento del PSOE”. Por ello, Martínez agradeció a “todos los colectivos de la sociedad civil, agentes económicos y sociales, sus aportaciones y participación activa” para plasmar las propuestas en el documento.

Con él, se pretende salir de “la inercia” con la que, según el candidato socialista, ha gobernado el PP en la Comunidad, “con el piloto automático y el freno de mano echado”, en un proyecto de “resignación, de gestión del declive”, que el PSOE no comparte. De ahí surge el programa presentado hoy, “un cambio, un giro de guion, un viraje de 180 grados que genere un proyecto de comunidad reconocible por la ciudadanía, para que lo respalden y apoyen” el próximo 15 de marzo.

Negativa de Mañueco al cara a cara

En cuanto a la negativa del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP en las elecciones para mantener un cara a cara con el líder autonómico socialista, tal y como proponía RTVE, Martínez recordó que “la valentía no está entre las cualidades” de Mañueco, pero le acusó de “esconderse de forma permanente” y “no rendir cuentas” ante la ciudadanía de Castilla y León.

También se preguntó Martínez “si se puede asumir con absoluta normalidad democrática que no se puedan confrontar las dos personas que pueden gobernar esta comunidad los próximos cuatro años”, pero lo explicó bajo la premisa de que Mañueco afronta las elecciones “porque no le quedaba otra”.

De hecho, y tras asegurar que al candidato del PP “le molestan las elecciones, rendir cuentas, los debates, responder preguntas de los medios y trabajar”, Martínez propuso, de manera irónica, que a Mañueco “lo mejor era darle la nómina y que se quede en casa”, tras lamentar que la presión social “no le obligue a dar la cara”.