Mañueco asegura que “la política no puede ser un reality”

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy en Burgos que “la política no puede ser un reality” ni un “espectáculo” sino “mucho más que los treinta segundos para las redes sociales”. “La política es la herramienta más poderosa que tenemos para que una sociedad pueda decidir su destino”, exclamó ante decenas de simpatizantes y afiliados en un acto de partido en la sede de la formación política antes del arranque de la campaña bajo la denominación de ‘Pegada del primer cartel’.

En su intervención, el presidente del PPCyL defendió “certezas” frente al “ruido” de otras formaciones políticas, al mismo de tiempo que indicó que “en un tiempo de promesas vacías, aquí hay certezas” y que “en un tiempo de incertidumbres, aquí hay certezas”. Así, trasladó a los asistentes que este partido “va a gobernar para todos, nos apoyen o no nos apoyen” porque, dijo, “ellos son nuestros vecinos, familiares, compañeros de trabajo y también forman parte de Burgos y de Castilla y León”.

“Por eso también merecen un buen gobierno. Y eso es lo que le ofrecemos y lo que le vamos a dar”, apostilló. Mañueco insistió en que “podéis tener la certeza de que haremos lo que prometemos” ya que “firmamos nuestro programa página por página, las 1.031 medidas”. “Podéis tener la certeza de que vuestro apoyo no servirá para alimentar a los enemigos de España, tampoco servirá ni lo usaremos para fortalecer a los separatistas, ni para enfrentar a los españoles. Eso lo hacen otros y se lo dejamos”, exclamó, y agregó que “las personas de Castilla y León son a quienes nos debemos y nos pondremos siempre a su servicio”.

Mañueco en un acto en Burgos / ICAL

Asimismo, el candidato del PPCyL a la reelección aseveró que si ganan las elecciones del 15 de marzo “cumplirán” los compromisos de su programa electoral. “Podéis tener la certeza de que si llegamos a acuerdos, los cumpliremos y los haremos cumplir”, afirmó, al tiempo que aseguró que “nuestra palabra es un contrato y se cumple”. “Aquí, en esta tierra, los contratos se cumplen. Algunos no se dieron cuenta”, declaró.

Además, dejó claro que si repiten al frente del Gobierno autonómico habrá “claridad” y “un gobierno legítimo al servicio de todos los burgaleses y de todos nuestros paisanos de Castilla y León”. También advirtió de que “no soy una incógnita” puesto que, enfatizó, “he dado la cara en las buenas y en las malas, y no desaparezco cuando viene la tormenta”.

Fernández Mañueco también se refirió a sus adversarios políticos en estas elecciones autonómicas a quienes con ironía les agradeció “su atención”. “Están hablando constantemente de nosotros, de nuestro programa, de nuestro eslogan, de nuestras medidas. Estamos abrumados”, manifestó. Sin embargo, reconoció que “lo entiende” como “algo lógico” porque, según defendió, el PPCyL es “el espejo en el que se tienen que mirar” ya que entendió que son “el listón que todos quieren alcanzar” porque “nosotros sí tenemos algo que decir y no necesitamos a nadie para tener un discurso”.

“No tenemos que meternos con nadie; tenemos ideas propias, un rumbo claro y, sobre todo, un proyecto para nuestra tierra”, añadió. “La respuesta es certeza frente a tanta incertidumbre. La respuesta es proyecto frente a tanto vacío. La respuesta es raíces frente a improvisación. Y frente al ruido, nueces”, defendió el candidato ‘popular’.

“El mejor capítulo de una historia que escribimos juntos”

Asimismo, Alfonso Fernández Mañueco describió el inicio de la campaña electoral como que “mañana comienza el mejor capítulo de una historia que escribimos juntos” y manifestó que “es verdad que en esta tierra, que es nuestro futuro, pero que a la vez es nuestra memoria, decimos que estamos aquí, y decimos también que seguimos aquí y aquí nos quedamos”.

Se refirió también a que durante los próximos 15 días los miembros del PPCyL van a recorrer “cada rincón de esta tierra”, la más grande de las comunidades autónomas de España, y advirtió de que “no para hacer turismo electoral”, sino “para mirar a los ojos a cada uno de nuestros paisanos una vez más y decirles lo que hemos hecho, lo que prometemos y también lo que somos”.

“Es verdad que hay quienes creen que para hacerse escuchar hay que gritar, que hay que parecer distintos y para eso tienen que ser extremos; que para combatir el ‘sanchismo’ hay que imitarlo en sus vicios”, relató, a lo que respondió que el PPCyL “cree exactamente lo contrario”. “No necesitamos levantar la voz para tener autoridad, no necesitamos insultar para tener razón ya que somos enérgicos y firmes en nuestra eficacia, que es la forma más exigente de hacer política, y también la que requiere más valentía, más rigor y más carácter”, expuso. “Y esa eficacia tiene frutos que se pueden medir”, dijo, porque “mientras otros hablan, nosotros gobernamos”, apostilló.