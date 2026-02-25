Siglos de historia en este pueblo de España por donde pasa el Camino de Santiago

En pleno corazón de la comarca de El Bierzo se alza Villafranca del Bierzo, una localidad que resume siglos de historia jacobea y que se ha consolidado como uno de los enclaves más singulares del noroeste peninsular. Considerada un auténtico museo al aire libre, esta villa leonesa conserva un patrimonio monumental que convierte cada paseo en un viaje al pasado.

Su vinculación con el Camino de Santiago ha marcado profundamente su identidad. Peregrinos de toda Europa han atravesado durante siglos sus calles empedradas en dirección a Compostela, dejando tras de sí un legado cultural y espiritual que todavía hoy se percibe en el ambiente. Uno de los puntos más emblemáticos es la Puerta del Perdón de la iglesia de Santiago, símbolo de indulgencia plenaria para aquellos caminantes que, por enfermedad o imposibilidad, no podían continuar hasta Santiago.

Villafranca del Bierzo / Cedida

Pero Villafranca es mucho más que una parada en la ruta jacobea. Su casco histórico alberga conventos centenarios, templos de gran valor artístico, fortalezas señoriales y la imponente colegiata cluniacense de Santa María, que refleja la influencia de la orden de Cluny en la expansión religiosa y cultural de la Edad Media. El castillo, testigo silencioso de conflictos y alianzas, domina la villa desde lo alto, mientras plazas y calles transmiten una espiritualidad serena que invita a detenerse y contemplar.

Villafranca del Bierzo castillo / Cedida

En su interior se conservan reliquias, panteones nobiliarios y destacadas obras de arte sacro que refuerzan la relevancia histórica del enclave. Cada rincón guarda una historia ligada a peregrinos, nobles y órdenes religiosas que contribuyeron a forjar el carácter monumental de la localidad.

Identidad propia en la mesa

La experiencia en Villafranca del Bierzo no se entiende sin su gastronomía. La cocina berciana posee una identidad marcada por el producto local y las recetas tradicionales. El botillo, embutido emblemático de la comarca, comparte protagonismo con la empanada, el lacón con pimientos y otros platos contundentes que reflejan la herencia rural y montañesa del territorio.

En el apartado dulce, destacan las castañas, producto estrella de la zona, presentes en almíbares y tartas, así como los tradicionales frisuelos y las peras conferencia al vino, propuestas que completan una oferta gastronómica que deja huella en el visitante.

Villafranca del Bierzo / Cedida

A ello se suman los vinos amparados bajo la Denominación de Origen D.O. Bierzo, reconocidos en guías especializadas y certámenes nacionales e internacionales. Elaborados principalmente con la variedad Mencía, aunque no de forma exclusiva, los vinos blancos, rosados y tintos de la comarca se han convertido en el complemento perfecto para una cocina que presume de autenticidad.

Historia, arte, espiritualidad y sabor confluyen así en Villafranca del Bierzo, un destino donde el pasado permanece vivo y donde cada visitante puede sentirse, aunque sea por unas horas, parte del Camino.