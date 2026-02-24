Alerta en Castilla y León por partículas de polvo en el aire
Durante tres días, la comunidad se mantendrá en alerta por la presencia en el aire de partículas de polvo africanas, y es importante que la población de riesgo tome nota de las precauciones
Europa Press
La comunidad vuelve a estar al pendiente por altas concentraciones de polvo en el aire de procedencia norteafricana. La alerta comienza este martes, 24 de febrero, y se extenderá durante tres días en todo Castilla y León. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha aconsejado minimizar los esfuerzos físicos, sobre todo para personas sensibles o grupos de riesgo, debido a la calidad del aire. También se pide evitar la quema de restos vegetales durante el tiempo que se extienda la alarma.
Atención para la población sensible
Se prevé alcanzar valores altos, por encima de los 50 microgramos por metro cúbico en las próximas 24 horas, empeorando significativamente la calidad del aire. Si finalmente los niveles son muy elevados, se recomienda que las personas de riesgo o grupos sensibles, especialmente asmáticos, personas con enfermedades cardiorrespiratorias o problemas en el corazón, mantengan la atención ante signos inusuales como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones. Si la condición empeora, es esencial que mantengan su medicación cuidadosamente y reducir las actividades prolongadas al aire libre, sobre todo aquellas que cuestan esfuerzo físico o sean más enérgicas.
Magnitud de la alerta por polvo en el aire
Aún no se sabe con certeza cuál será la magnitud de la concentración de las partículas, pero será variable a lo largo de las horas y de los días. A toda la población, es recomendable que antes de realizar ningún plan al aire libre se revise la calidad del aire en la zona, a través de los canales oficiales. También, evitar cualquier actividad que pueda provocar una mayor emisión de partículas, como, por ejemplo, la quema de vegetales, con la pretensión de minimizar los daños de este episodio.
- Declarada la emergencia cinegética en Castilla y León que amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho
- Fallece un joven de 18 años en el hospital Clínico minutos después de ser acuchillado en Valladolid
- Enrique Crespo, el ángel del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
- El presunto asesino del menor apuñalado en Valladolid es inimputable
- Fallece una menor de seis años tras caer desde un piso en Salamanca
- Identificados dos menores de 11 y 12 años tras amenazar con arma blanca a un ciudadano
- Un autobús urbano se empotra contra una farola y un edificio en la avenida de Portugal de Salamanca
- ¿Qué puedo hacer para librarme si me ha tocado ser miembro de una mesa electoral?