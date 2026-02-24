Alerta en Castilla y León por partículas de polvo en el aire

La comunidad vuelve a estar al pendiente por altas concentraciones de polvo en el aire de procedencia norteafricana. La alerta comienza este martes, 24 de febrero, y se extenderá durante tres días en todo Castilla y León. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha aconsejado minimizar los esfuerzos físicos, sobre todo para personas sensibles o grupos de riesgo, debido a la calidad del aire. También se pide evitar la quema de restos vegetales durante el tiempo que se extienda la alarma.

Atención para la población sensible

Se prevé alcanzar valores altos, por encima de los 50 microgramos por metro cúbico en las próximas 24 horas, empeorando significativamente la calidad del aire. Si finalmente los niveles son muy elevados, se recomienda que las personas de riesgo o grupos sensibles, especialmente asmáticos, personas con enfermedades cardiorrespiratorias o problemas en el corazón, mantengan la atención ante signos inusuales como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones. Si la condición empeora, es esencial que mantengan su medicación cuidadosamente y reducir las actividades prolongadas al aire libre, sobre todo aquellas que cuestan esfuerzo físico o sean más enérgicas.

Magnitud de la alerta por polvo en el aire

Aún no se sabe con certeza cuál será la magnitud de la concentración de las partículas, pero será variable a lo largo de las horas y de los días. A toda la población, es recomendable que antes de realizar ningún plan al aire libre se revise la calidad del aire en la zona, a través de los canales oficiales. También, evitar cualquier actividad que pueda provocar una mayor emisión de partículas, como, por ejemplo, la quema de vegetales, con la pretensión de minimizar los daños de este episodio.