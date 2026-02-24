La sierra de Béjar un paraíso declarado reserva de la Biosfera.

Al sureste de la provincia de Salamanca se alza uno de los espacios naturales más valiosos del oeste peninsular: la Sierra de Béjar. Este enclave, integrado en la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, fue reconocido por la UNESCO por su extraordinaria riqueza ecológica, paisajística y cultural.

La Sierra de Béjar forma parte del Sistema Central y está marcada por un relieve de alta montaña donde destacan circos y lagunas de origen glaciar, fruto de la intensa actividad geológica de la última glaciación. Entre sus cumbres sobresale el pico Calvitero, uno de los más elevados de Castilla y León, que cada año atrae a senderistas y montañeros en busca de panorámicas espectaculares.

La diversidad biológica es uno de los grandes valores del territorio. En sus bosques conviven los robledales con los castañares y pinares, mientras que en las zonas más altas predominan los matorrales de piorno y pastizales de montaña. Mantienen un ecosistema variable que permite la presencia de numerosas especies de fauna, algunas de ellas protegidas, que encuentran aquí un hábitat privilegiado.

Naturaleza, tradición y turismo sostenible

Más allá de su riqueza natural, la Sierra de Béjar también es un espacio profundamente ligado a la historia y a las tradiciones de la zona. Municipios como Béjar conservan un notable patrimonio arquitectónico y cultural que complementa la experiencia del visitante. La combinación de naturaleza y legado histórico convierte a este entorno en un destino completo durante todo el año.

El reconocimiento como Reserva de la Biosfera no solo pone en valor el paisaje, sino que implica un compromiso con el desarrollo sostenible. La figura busca compatibilizar la conservación del medio ambiente con la actividad económica de los habitantes, fomentando prácticas respetuosas con el entorno y un turismo responsable.

Senderismo, rutas en bicicleta, deportes de invierno y observación de fauna son algunas de las propuestas que ofrece este espacio natural. Todo ello en un entorno donde el silencio, el aire puro y la amplitud de los horizontes recuerdan la importancia de preservar estos territorios para las generaciones futuras.

La Sierra de Béjar se consolida así como uno de los grandes referentes medioambientales del sur de Castilla y León, un auténtico lujo natural que combina biodiversidad, paisaje y tradición bajo el sello de calidad de la UNESCO.