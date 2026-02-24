La sierra de Béjar un paraíso declarado reserva de la Biosfera.
Paisajes de alta montaña, biodiversidad única y un legado histórico convierten este enclave en uno de los grandes atractivos medioambientales de Castilla y León
Al sureste de la provincia de Salamanca se alza uno de los espacios naturales más valiosos del oeste peninsular: la Sierra de Béjar. Este enclave, integrado en la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, fue reconocido por la UNESCO por su extraordinaria riqueza ecológica, paisajística y cultural.
La Sierra de Béjar forma parte del Sistema Central y está marcada por un relieve de alta montaña donde destacan circos y lagunas de origen glaciar, fruto de la intensa actividad geológica de la última glaciación. Entre sus cumbres sobresale el pico Calvitero, uno de los más elevados de Castilla y León, que cada año atrae a senderistas y montañeros en busca de panorámicas espectaculares.
La diversidad biológica es uno de los grandes valores del territorio. En sus bosques conviven los robledales con los castañares y pinares, mientras que en las zonas más altas predominan los matorrales de piorno y pastizales de montaña. Mantienen un ecosistema variable que permite la presencia de numerosas especies de fauna, algunas de ellas protegidas, que encuentran aquí un hábitat privilegiado.
Naturaleza, tradición y turismo sostenible
Más allá de su riqueza natural, la Sierra de Béjar también es un espacio profundamente ligado a la historia y a las tradiciones de la zona. Municipios como Béjar conservan un notable patrimonio arquitectónico y cultural que complementa la experiencia del visitante. La combinación de naturaleza y legado histórico convierte a este entorno en un destino completo durante todo el año.
El reconocimiento como Reserva de la Biosfera no solo pone en valor el paisaje, sino que implica un compromiso con el desarrollo sostenible. La figura busca compatibilizar la conservación del medio ambiente con la actividad económica de los habitantes, fomentando prácticas respetuosas con el entorno y un turismo responsable.
Senderismo, rutas en bicicleta, deportes de invierno y observación de fauna son algunas de las propuestas que ofrece este espacio natural. Todo ello en un entorno donde el silencio, el aire puro y la amplitud de los horizontes recuerdan la importancia de preservar estos territorios para las generaciones futuras.
La Sierra de Béjar se consolida así como uno de los grandes referentes medioambientales del sur de Castilla y León, un auténtico lujo natural que combina biodiversidad, paisaje y tradición bajo el sello de calidad de la UNESCO.
- Declarada la emergencia cinegética en Castilla y León que amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho
- Fallece un joven de 18 años en el hospital Clínico minutos después de ser acuchillado en Valladolid
- Enrique Crespo, el ángel del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
- El presunto asesino del menor apuñalado en Valladolid es inimputable
- Fallece una menor de seis años tras caer desde un piso en Salamanca
- Identificados dos menores de 11 y 12 años tras amenazar con arma blanca a un ciudadano
- Un autobús urbano se empotra contra una farola y un edificio en la avenida de Portugal de Salamanca
- ¿Qué puedo hacer para librarme si me ha tocado ser miembro de una mesa electoral?