¿Hasta cuándo se puede pedir el voto por correo en Castilla y León?

Hasta el próximo 5 de marzo se puede optar al voto por correo para las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León, y hasta el día 11 hay de plazo para poder depositar el sufragio en cualquier oficina de Correos.

En un comunicado, Correos ha recordado este martes, 24 de febrero, que hasta el día 5 de marzo (inclusive) el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral, vía online o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

Correos ha explicado que reforzará la atención a los ciudadanos en su red de 2.334 oficinas en toda España, especialmente, en las 156 oficinas de Castilla y León.

Se podrán habilitar ventanillas exclusivas para elecciones y, si la afluencia lo requiere, se instalarán en el vestíbulo mesas adicionales específicamente destinadas a gestionar el voto por correo.

Solicitud

Además, la red de oficinas dispondrá de 1.325 PDAs, 64 de ellas en Castilla y León, para agilizar la atención a los clientes en las oficinas con mayor afluencia de voto por correo y un empleado se encargará de la gestión de las colas, atendiendo igualmente con una PDA.

Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos (www.correos.es), sin tener que acudir en persona a una oficina postal.

En ese modelo de solicitud, que evita desplazamientos, los interesados deben acreditar su identidad mediante firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria o el DNI electrónico (DNI-e).

Las personas que hayan solicitado el voto por correo de forma telemática podrán consultar el estado de su solicitud desde la web www.correos.es

Tanto en la solicitud "online" como en la presencial se debe indicar la dirección donde se vaya a estar en el periodo en el que las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Castilla y León envíen la documentación necesaria para votar, envío que comenzó ya ayer, 23 de febrero.

El cartero o cartera de Correos realizará al menos dos intentos de entrega de esta documentación en mano al propio destinatario, dejando el aviso para que vaya a recogerla a la oficina más cercana en caso de no haber sido posible realizar esa entrega en mano.

Para realizar la entrega, el personal de Correos comprobará la identidad del votante mediante el DNI, pasaporte o permiso de conducir y anotará el número del documento identificativo dando fe de la recepción de los sobres y papeletas con la firma de la entrega por parte del solicitante.