Fallece el trabajador de 27 años que recibió un golpe con un objeto de hierro en León

El joven de 27 años que ayer resultó herido tras recibir un golpe con un objeto de hierro que cayó desde una torre de alta tensión en Villarroquel, en el municipio leonés de Cimanes del Tejar, falleció tras no poder superar la gravedad de las lesiones.

El suceso se produjo en la mañana de este lunes en una zona de monte de la localidad y el trabajador fue trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León.

El comité de empresa de la compañía eléctrica Semi y CCOO Industria León expresaron hoy su más profundo pesar por el fallecimiento del joven. “En estos momentos de dolor, trasladamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido” señalaron en un comunicado antes de apuntar que confían en que se esclarezcan las circunstancias de lo sucedido y se adopten las medidas necesarias conforme a los procedimientos establecidos.