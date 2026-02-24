Condenado a un año y tres meses de prisión por propinar dos puñetazos al candidato socialista a la Junta de Castilla y León

La Audiencia de Soria ha condenado a un hombre a un año y tres meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones leves, por propinar dos puñetazos al alcalde de Soria, Carlos Martínez, en un bar de la capital durante la celebración de un festejo en 2023.

El acusado deberá hacer frente a una multa de siete meses con una cuota diaria de 15 euros por el delito de atentado contra la autoridad, mientras que por el delito leve de lesiones, deberá pagar una multa a razón también de 15 euros diarios.

Además, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar con 240 euros al agredido, Carlos Martínez, actual secretario regional del PSOE y candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León.

Fiestas de San Juan

Los hechos ocurrieron el 11 de junio de 2023, sobre las 00.30 horas en un bar situado en la plaza Mayor de la capital, durante la celebración del Lavalenguas, un festejo previo a las Fiestas de San Juan.

El acusado, guiado con ánimo de menoscabar el principio de autoridad y la integridad física del alcalde, se dirigió hacia donde estaba diciéndole "prevaricador, hijo de puta", y se abalanzó sobre él propinándole un puñetazo en la zona maxilar izquierda y otro que no le impactó.

A consecuencia de la agresión, el alcalde de Soria sufrió lesiones consistentes en traumatismo superficial, no acudiendo al médico por estos hechos, que tardaron en curar seis días de perjuicio básico según el informe forense.

Según consta en la sentencia, en el momento de los hechos el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, estaba bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, el acusado declaró que no recordaba nada de ese día, ni siquiera el hecho de haber estado en el bar donde se produjo la agresión y que no conocía al alcalde.