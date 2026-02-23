Mañueco anuncia ventajas fiscales para los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes a más de 30 kilómetros de una capital

El candidato del Partido Popular a la reelección de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó hoy que, dentro de las 1.031 medidas que recoge su programa electoral, se encuentra la extensión de las ventajas fiscales para el mundo rural a todos los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes que se encuentren a más de 30 kilómetros de una capital de provincia.

Entre estas ventajas, resaltó ofrecer impuestos cero para la transmisión de propiedades o la compra de primera vivienda, así como de un local para un negocio o para una explotación agraria prioritaria, como recoge Ical.

A ello se sumarán otras deducciones, como en el impuesto de la renta o el impuesto de actos jurídicos documentados, lo que beneficiará al 97 por ciento de los municipios de la Comunidad Autónoma.

Año Gaudí

Así lo apuntó hoy Alfonso Fernández Mañueco durante su presencia en la localidad leonesa de Astorga, donde aprovechó la ocasión para visitar el Palacio Episcopal, “una de las pocas cosas hechas fuera de Cataluña por Antonio Gaudí”, además en el año que se conmemora el centenario de su muerte.

Un Año Gaudí para cuya celebración la Junta de Castilla y León ha organizado diferentes actos conmemorativos, entre los que se encuentra un concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que se llevará a cabo el 25 de junio, fecha de nacimiento del arquitecto.

“Astorga tiene el privilegio de contar con un monumento arquitectónico singular y único donde se ha intervenido desde hace varias décadas y donde la Junta de Castilla y León va a seguir colaborando para aprovechar el gran potencial cultural y turístico”, afirmó el candidato ‘popular’, convencido de “la potencialidad del patrimonio y de que la cultura es imprescindible”, ya que “el patrimonio y la cultura son un foco de atracción para visitantes de todo el mundo”, lo que lo convierte en “un verdadero motor de desarrollo económico y social”.

Por este motivo, Fernández Mañueco puso de relieve que el programa electoral del PPCyL recoge “muchas medidas dirigidas al patrimonio histórico y cultural” como “un gran recurso”. Entre ellas destacó el incentivar la gestión de los cascos históricos con un plan específico de iluminación, seguir invirtiendo en la restauración y conservación del patrimonio, crear un fondo específico de rehabilitación de las iglesias para “mantener vivo el patrimonio cercano en los pueblos” y el impulso de “grandes eventos culturales y de actividad en museos”.

Con la vista puesta en el próximo 15 de marzo, Mañueco recordó que los ‘populares’ de Castilla y León concurren bajo el eslogan ‘Aquí certezas’, porque “estas elecciones van de lo que aquí ocurre y porque no hemos venido a hacer ruido, sino a dar certezas y certidumbre”, algo que “se construye con medidas y con proyectos”.

Otros compromisos

El candidato del PP a la reelección de la Presidencia del Gobierno autonómico también desglosó hoy otros de sus compromisos de cara al 15 de marzo, entre los que resaltó duplicar el bono nacimiento, triplicar el número de familias beneficiadas para que sus hijos puedan hacer actividades extraescolares, facilitar el acceso a la universidad con la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso, implantar un bono de 300 euros para los más de 100.000 autónomos para “compensar las constantes subidas en las cotizaciones de la Seguridad Social”, ampliar ayuda al campo, garantizar y mantener la tarjeta Buscyl, “con más de 6,5 millones viajes y 660.000 tarjetas repartidas hasta la fecha en toda la Comunidad” o extender los helicópteros medicalizados.

El ‘popular’ también aludió a los compromisos adquiridos para reducir de manera progresiva el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares cercanos, desarrollar 26 millones de metros cuadrados de suelo industrial de calidad adaptado a las demandas de las empresas, “apostando por localidades como Astorga o La Bañeza, para ser capaces de atraer empresas y crear empleo y oportunidades”.