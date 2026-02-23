Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizada sin vida en el cauce del río Luna la mujer desaparecida en León

Los agentes medio ambientales de Junta han encontrado el cadáver de esta mujer que desapareció ayer de madrugada

Miembros que han participado en las labores de búsqueda de la mujer. / Ical

Ical

León

Los agentes medioambientales de la Junta encontraron hoy sin vida, en el cauce del río Luna, a la mujer desaparecida en la localidad leonesa de La Magadalena. El dispositivo de búsqueda organizado, dirigido y liderado por la Guardia Civil buscaba a la desaparecida desde la madrugada del día 22, tras la denuncia de un familiar, por lo que se activó en ese momento un dispositivo de búsqueda.

Esta persona fue encontrado por los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León que participaban en el dispositivo de búsqueda. El cadáver fue extraído del río por componentes del Greim de Sabero y trasladado hasta la localidad de La Magdalena para la posterior práctica de la autopsia.

Los agentes activaron el protocolo judicial para averiguar las causas del fallecimiento, levantamiento del cadáver y posterior práctica de la autopsia e instruyó las correspondientes diligencias que fueron remitidas a la Sección de Instrucción de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León. Plaza nº 4, León.

