Localizada sin vida en el cauce del río Luna la mujer desaparecida en León
Los agentes medio ambientales de Junta han encontrado el cadáver de esta mujer que desapareció ayer de madrugada
Ical
Los agentes medioambientales de la Junta encontraron hoy sin vida, en el cauce del río Luna, a la mujer desaparecida en la localidad leonesa de La Magadalena. El dispositivo de búsqueda organizado, dirigido y liderado por la Guardia Civil buscaba a la desaparecida desde la madrugada del día 22, tras la denuncia de un familiar, por lo que se activó en ese momento un dispositivo de búsqueda.
Esta persona fue encontrado por los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León que participaban en el dispositivo de búsqueda. El cadáver fue extraído del río por componentes del Greim de Sabero y trasladado hasta la localidad de La Magdalena para la posterior práctica de la autopsia.
Los agentes activaron el protocolo judicial para averiguar las causas del fallecimiento, levantamiento del cadáver y posterior práctica de la autopsia e instruyó las correspondientes diligencias que fueron remitidas a la Sección de Instrucción de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León. Plaza nº 4, León.
- Fallece un joven de 18 años en el hospital Clínico minutos después de ser acuchillado en Valladolid
- Enrique Crespo, el ángel del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
- El presunto asesino del menor apuñalado en Valladolid es inimputable
- Fallece una menor de seis años tras caer desde un piso en Salamanca
- Herido grave por una cornada en Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
- Identificados dos menores de 11 y 12 años tras amenazar con arma blanca a un ciudadano
- Un autobús urbano se empotra contra una farola y un edificio en la avenida de Portugal de Salamanca
- ¿Qué puedo hacer para librarme si me ha tocado ser miembro de una mesa electoral?