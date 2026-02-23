Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Veinticinco años de la Ventanilla ÚnicaInquietud de los militares por la plantilla de Monte la ReinaCrimen en Peleas de AbajoLa VII edición de Meliza
instagramlinkedin

Herido un trabajador tras caerle un objeto de hierro desde una torre de alta tensión en León

Se trata de un varón de 27 años que fue trasladado en helicóptero medicalizado al Caule

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias.

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias. / JcyL / Loz

Ical

León

Un trabajador de 27 años de edad resultó hoy herido tras recibir un golpe con un objeto de hierro que cayó desde una torre de alta tensión en Villarroquel, en el municipio leonés de Cimanes del Tejar.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León confirmó que el suceso se produjo a las 11.08 horas, cuando se recibieron varias llamadas que alertaban del accidente de un operario en una zona de monte de la localidad.

Noticias relacionadas y más

El 112 de Castilla y León dio aviso a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió al equipo médico del Centro de Salud de Benavides, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado que trasladó al herido, un varón de 27 años, al Complejo Asistencia Universitario de León.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven de 18 años en el hospital Clínico minutos después de ser acuchillado en Valladolid
  2. Enrique Crespo, el ángel del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
  3. El presunto asesino del menor apuñalado en Valladolid es inimputable
  4. Fallece una menor de seis años tras caer desde un piso en Salamanca
  5. Herido grave por una cornada en Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
  6. Identificados dos menores de 11 y 12 años tras amenazar con arma blanca a un ciudadano
  7. Un autobús urbano se empotra contra una farola y un edificio en la avenida de Portugal de Salamanca
  8. ¿Qué puedo hacer para librarme si me ha tocado ser miembro de una mesa electoral?

Herido un trabajador tras caerle un objeto de hierro desde una torre de alta tensión en León

Herido un trabajador tras caerle un objeto de hierro desde una torre de alta tensión en León

CC OO se querella contra dos Consejerías de Castilla y León por la gestión de los fuegos

CC OO se querella contra dos Consejerías de Castilla y León por la gestión de los fuegos

Confirmada la condena a una mujer por suministrar Diazepam y cocaína a su hijo de dos años mientras intentaba suicidarse

Confirmada la condena a una mujer por suministrar Diazepam y cocaína a su hijo de dos años mientras intentaba suicidarse

Mañueco anuncia ventajas fiscales para los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes a más de 30 kilómetros de una capital

Mañueco anuncia ventajas fiscales para los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes a más de 30 kilómetros de una capital

El Museo Oriental de Valladolid, la mayor colección de arte asiático de España

El Museo Oriental de Valladolid, la mayor colección de arte asiático de España

Sánchez lleva su guerra contra los 'tecnoligarcas' a la campaña de Castilla y León: "No es de izquierda o derecha, sino sentido común"

Sánchez lleva su guerra contra los 'tecnoligarcas' a la campaña de Castilla y León: "No es de izquierda o derecha, sino sentido común"

Fallece un montañero tras sufrir una caída y golpearse contra un árbol en la Bola del Mundo, en Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

Fallece un montañero tras sufrir una caída y golpearse contra un árbol en la Bola del Mundo, en Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

"Valverde de Lucerna" y la historia más especial del Lago de Sanabria

"Valverde de Lucerna" y la historia más especial del Lago de Sanabria
Tracking Pixel Contents