Herido un trabajador tras caerle un objeto de hierro desde una torre de alta tensión en León

Un trabajador de 27 años de edad resultó hoy herido tras recibir un golpe con un objeto de hierro que cayó desde una torre de alta tensión en Villarroquel, en el municipio leonés de Cimanes del Tejar.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León confirmó que el suceso se produjo a las 11.08 horas, cuando se recibieron varias llamadas que alertaban del accidente de un operario en una zona de monte de la localidad.

El 112 de Castilla y León dio aviso a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió al equipo médico del Centro de Salud de Benavides, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado que trasladó al herido, un varón de 27 años, al Complejo Asistencia Universitario de León.