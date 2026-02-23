CC OO se querella contra dos Consejerías de Castilla y León por la gestión de los fuegos

El sindicato CC OO de Castilla y León ha planteado una querella en los juzgados de Valladolid contra las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de Presidencia de la Administración autonómica por la forma de gestionar los incendios forestales.

La secretaria general de CC OO en la comunidad, Ana Fernández, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de comisiones Obreras, Jesús García, y el responsable de Medio Ambiente del mismo sindicato en la Comunidad, José Ramón Jiménez, han informado este lunes en rueda de prensa del contenido y los motivos de la querella.

Incumplimiento reiterado

Fernández ha apoyado la decisión de acudir a los juzgados en «un incumplimiento reiterado» de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para el colectivo de bomberos forestales de Castilla y León.

Ha asegurado que las dos Consejerías siguen sin cumplir los requerimientos de la propia Inspección de Trabajo y ha recriminado a la Junta la falta de negociación sobre cuestiones que tienen que ver con la vida de los trabajadores y con la salud laboral. «Hemos intentado negociarlo, ha sido imposible y por lo tanto nos hemos visto abocados a presentar la querella», ha resumido.

La representante de CC OO ha citado los tres puntos en los que se basa la querella, uno de ellos el exceso de jornada de los bomberos forestales cuando están en la extinción del incendio, que no puede superar las doce horas y lo supera en la mayoría de los casos. Otro de los aspectos se refiere al uso inadecuado que se está haciendo de los equipos de protección individual y el tercero se centra en lo vinculado con la prevención en materia de cancerígenos, que también es un riesgo para la salud de estos trabajadores cuando están atacando el fuego.

Ha recalcado en este sentido que la Junta de Castilla y León sigue sin querer hacer evaluaciones de riesgo que realmente den una foto fija de la situación. García ha explicado que el sindicato lleva décadas denunciando que la gestión y la prevención de los incendios forestales y de los bosques no es nada eficiente y no da respuesta a las necesidades que tiene la Comunidad autónoma con la extensión de arbolado que tiene.

El sindicalista ha recordado la cantidad de agua caída este invierno, lo que supone que el verano pueda ser «un auténtico infierno». Jiménez ha expuesto que la querella se plantea por la vulneración de los derechos de los trabajadores en materia de seguridad, de salud laboral y por prevaricación administrativa.

Ha puesto como ejemplo de la situación de los bomberos partes de trabajo de cincuenta horas en tres días y 170 horas extra en un mes.

Equipos inadecuados

Para Jiménez, los responsables de la Consejería de Medio Ambiente están prevaricando obligando a los bomberos de forma reiterada a usar inadecuadamente los equipos de protección individual y ha dicho que no se aplica la Ley de prevención de riesgos al operativo cuando trabaja en extinción de incendios, contradiciendo no solo sentencias de Tribunal de Justicia Europeo sino también de la Inspección de Trabajo.