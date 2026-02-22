"Valverde de Lucerna" y la historia más especial del Lago de Sanabria

Una de las leyendas más queridas por los zamoranos es la del Lago de Sanabria. Aunque tiene muchas interpretaciones, la historia muestra una enseñanza sobre empatía y solidaridad.

Según la leyenda, antes de que existiera el lago, en aquel terreno había situada una aldea llamada Valverde de Lucerna. A esa villa llegó un personaje que algunos han identificado como Jesucristo disfrazado, otros simplemente se refieren a él como un mendigo o un peregrino. Este hombre, queriendo resguardarse y comer algo, llamó a las puertas de las casas de la villa pidiendo un techo en el que cobijarse.

Los vecinos del peblo, que eran poco caritativos, no le auxiliaron y decidieron dejarle pasar la noche en la calle, a merced del frío, el viento y el hambre. Solo tuvieron compasión unas mujeres que trabajaban en un horno que se situaba en un alto.

Cuando el mendigo llegó, las mujeres le cocieron una hogaza de pan en el horno, pero cuando intentaron sacarla, la masa había crecido tanto que no cabía por la puerta del horno. Finalmente, consiguieron sacar unos pedazos de pan para alimentar al peregrino, que se mostró agradecido y las advirtió de lo que iba a pasar.

El hombre advirtió a las panaderas de que debían resguardarse porque el pueblo se iba a hundir. Tras salir del horno, se acordó de los vecinos que no le habían auxiliado, clavó su bastón en el suelo y lanzó una maldición para que se inundara el valle, dando origen al Lago.

Cuenta la leyenda que, a la mañana siguiente, se podía escuchar el sonido de las campanas en el fondo del Lago. Según algunas de las interpretaciones de esta historia, fue exactamente un 24 de junio cuando nació el Lago de Sanabria, por eso todavía a día de hoy ese mismo día, en San Juan, los vecinos más caritativos pueden escuchar las campanas en el agua.