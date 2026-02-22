Fallece un montañero tras sufrir una caída y golpearse contra un árbol en la Bola del Mundo, en Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

Un montañero, de 63 años de edad, falleció hoy tras sufrir una caída en la vertiente segoviana de la Bola del Mundo, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). El suceso se registró sobre algo antes de las 9.00 horas, momento en el que la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia.

El fallecido formaba parte de un grupo de montañeros. Al parecer, cayó por una ladera en las inmediaciones de la Bola del Mundo, y se golpeó contra un árbol.

Desde el primer momento, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León asumió la dirección del operativo. El gestor del 1-1-2 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que realizó una primera valoración telefónica e indicó al alertante cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia. De forma paralela, se coordinó el dispositivo para concretar la ubicación exacta de la víctima, situada en una zona escarpada y de difícil acceso, a unos 200 metros de la carretera SG-615.

Se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores a bordo, una de ellas enfermera. Asimismo, el 1-1-2 avisó a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Segovia.

Una vez localizado el herido, el helicóptero realizó una maniobra de apoyo de patín para facilitar el descenso del equipo de rescate. Los efectivos accedieron hasta el montañero, le prestaron una primera atención en el lugar y procedieron evacuarlo. Pese a los esfuerzos realizados, el montañero falleció en el lugar.