Rescatados cuatro jóvenes tras caer por una ladera helada en Peñalara, en Segovia

Agentes de la Guardia Civil rescataron esta madrugada a cuatro jóvenes que quedaron atrapados en la ladera norte de Peñalara en condiciones extremas de hielo y bajas temperaturas, en un operativo que se prolongó durante varias horas y concluyó de madrugada.

El aviso alertó de que los cuatro jóvenes -tres adolescentes y un menor de edad- habían caído mientras descendían por una pendiente helada y quedaron bloqueados sin posibilidad de progresar ni descender. Durante la caída, uno de ellos logró frenar al grupo con un piolet, lo que evitó que se precipitaran ladera abajo cerca de 300 metros, con posibles consecuencias fatales.

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Navacerrada se desplazaron hasta la zona y, tras alcanzar a los afectados, comprobaron que todos se encontraban conscientes, aunque presentaron síntomas iniciales de hipotermia y uno de ellos sufrió un episodio de "shock".

Anclajes y cuerdas

Los especialistas instalaron anclajes y cuerdas sobre el hielo para asegurar un descenso controlado, en una intervención marcada por la presencia de placas heladas, el intenso frío y el elevado desgaste físico de los jóvenes, factores que incrementaron la complejidad del rescate.

El operativo finalizó de madrugada con la evacuación del grupo hasta una zona segura. Posteriormente, los jóvenes fueron trasladados a Guadarrama, donde los progenitores del menor se hicieron cargo de ellos.

La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar adecuadamente las salidas, utilizar material técnico apropiado y consultar la previsión meteorológica ante episodios de temporal.