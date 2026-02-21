La Fiscalía envía a un centro al menor de 13 años que presuntamente asesinó a un joven en Valladolid
La autoridad judicial decreta el ingreso en prisión para una chica de 18 años y manda a otra, de 17 años, a Zambrana tras ser detenidas por estar con el presunto autor material en el momento de los hechos
Ical
La Fiscalía envió al Centro de Menores de Zambrana al presunto asesino -quien tiene menos de 14 años y a efectos legales es inimputable- de un joven de 18 años, que falleció a primera hora de la tarde de ayer en Valladolid como consecuencia de las heridas por arma blanca que recibió en el tórax, según informaron fuentes de la Subdelegación de Gobierno.
Además, en el día de ayer fueron detenidas a dos mujeres, de 17 y 18 años, que habían estado con el presunto autor material en el momento de los hechos. Así, la Autoridad Judicial decretó el ingreso en prisión para la mayor de edad, mientras que la restante fue enviada a Zambrana.
El fallecimiento del joven se enmarca en una agresión producida en la calle Democracia, cerca del colegio Amor de Dios. A la vista de los indicios recabados en el lugar y de las primeras investigaciones, la Brigada Provincial de Información asumió la investigación, al encuadrarse la agresión en el contexto de la rivalidad entre grupos juveniles violentos de referente latino, concretamente entre los Dominican Don’t Play (D.D.P.) y Trinitarios.
Los hechos, según confirmaron a Ical fuentes de la Policía Nacional, ocurrieron sobre las 14.35 horas, cuando una llamada al Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 alertó de la agresión y solicitó asistencia urgente para una persona que había sufrido varias puñaladas.
Hasta el lugar del suceso se movilizaron agentes del CNP y de la Policía Local, así como una ambulancia de Sacyl. Los sanitarios atendieron a la víctima y la evacuaron al hospital Clínico Universitario, donde falleció minutos después.
- Herido grave por una cornada en Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
- Sanabria, de nuevo, en aviso amarillo este sábado por intensas nevadas
- Fallece un joven de 18 años en el hospital Clínico minutos después de ser acuchillado en Valladolid
- Enrique Crespo, el ángel del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
- Fallece una menor de seis años tras caer desde un piso en Salamanca
- El presunto asesino del menor apuñalado en Valladolid es inimputable
- Identificados dos menores de 11 y 12 años tras amenazar con arma blanca a un ciudadano
- Atropello múltiple en León: hay cinco heridos