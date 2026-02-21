La Fiscalía envía a un centro al menor de 13 años que presuntamente asesinó a un joven en Valladolid

La Fiscalía envió al Centro de Menores de Zambrana al presunto asesino -quien tiene menos de 14 años y a efectos legales es inimputable- de un joven de 18 años, que falleció a primera hora de la tarde de ayer en Valladolid como consecuencia de las heridas por arma blanca que recibió en el tórax, según informaron fuentes de la Subdelegación de Gobierno.

Además, en el día de ayer fueron detenidas a dos mujeres, de 17 y 18 años, que habían estado con el presunto autor material en el momento de los hechos. Así, la Autoridad Judicial decretó el ingreso en prisión para la mayor de edad, mientras que la restante fue enviada a Zambrana.

El fallecimiento del joven se enmarca en una agresión producida en la calle Democracia, cerca del colegio Amor de Dios. A la vista de los indicios recabados en el lugar y de las primeras investigaciones, la Brigada Provincial de Información asumió la investigación, al encuadrarse la agresión en el contexto de la rivalidad entre grupos juveniles violentos de referente latino, concretamente entre los Dominican Don’t Play (D.D.P.) y Trinitarios.

Los hechos, según confirmaron a Ical fuentes de la Policía Nacional, ocurrieron sobre las 14.35 horas, cuando una llamada al Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 alertó de la agresión y solicitó asistencia urgente para una persona que había sufrido varias puñaladas.

Hasta el lugar del suceso se movilizaron agentes del CNP y de la Policía Local, así como una ambulancia de Sacyl. Los sanitarios atendieron a la víctima y la evacuaron al hospital Clínico Universitario, donde falleció minutos después.