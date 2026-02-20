Estas son las ayudas para los ciudadanos de Castilla y León en situación de necesidad que residen en otros países

Si eres ciudadano de Castilla y León, tienes problemas economicos y resides en otro país, esta ayuda te va a interesar. La Junta de Castilla y León ha convocado una subvención destinada a los castellanoleoneses que atraviesan situaciones de especial necesidad. La convocatoria, publicada este viernes por el BOCyL, busca ofrecer apoyo económico de forma ágil a quienes se encuentran en contextos difíciles.

La Consejería de la Presidencia mantiene así la convocatoria anual de estas ayudas, dotada este año con un presupuesto inicial de 150.000 euros. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de abril.

REQUISITOS Para poder optar a la ayuda, es necesario cumplir varios requisitos: Ser mayor de 18 años.

Tener la nacionalidad española .

. Residir en uno de los países incluidos en el Anexo de la convocatoria.

Estar inscrito en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) de algún municipio de Castilla y León.

de algún municipio de Castilla y León. Acreditar una falta de recursos económicos, medida según los indicadores oficiales del país en el que viva el solicitante.

Estas prestaciones forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2026, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los castellanosleoneses que viven fuera del país, especialmente, de quienes carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

El solicitante debe acreditar una carencia de recursos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas de subsistencia. Esta situación se calcula en base a los distintos índices de referencia establecidos por el Gobierno para cada uno de los países de residencia.