Rescatado un hombre y su perro tras quedar atrapados en un tronco en el río Cega en Valladolid

Un hombre y su perro fueron rescatados esta tarde tras quedar atrapados en un tronco en el río Cega a su paso por la localidad vallisoletana de Megeces.

La sala de operaciones del 1-1-2 recibió un aviso del suceso sobre las 17.40 horas, por lo que dio aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que activó al Grupo de Rescate y Salvamento. Una vez en el lugar, el helicóptero realizó una maniobra de descenso con grúa para que uno de los rescatadores accediera hasta el punto donde se encontraba el hombre. Posteriormente, ambos fueron izados hasta la aeronave mediante arnés de seguridad.

El varón resultó ileso y no precisó asistencia sanitaria. Por su parte, el perro consiguió alcanzar la orilla por sus propios medios, sin que fuera necesario su rescate.