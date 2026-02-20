El presunto asesino del menor apuñalado en Valladolid es inimputable
También han sido trasladadas a la comisaría de la Policía dos chicas, una menor de edad
Ical
El presunto asesino del joven de 16 años que falleció a primera hora de esta tarde en el hospital Clínico Universitario de Valladolid como consecuencia de las heridas por arma blanca que recibió en el tórax en una agresión en la calle Democracia tiene menos de 14 años, por lo que a efectos legales es inimputable, según confirmó a Ical el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.
Además, la Policía Nacional está interrogando a dos mujeres que se encontraban en el lugar de lo hechos, una también inimputable, por si hubieran participado en la agresión.
Canales, que recalcó que la investigación está en una fase en la que todo son indicios, también confirmó que el CNP ya se ha puesto en contacto con la Fiscalía de Menores.
