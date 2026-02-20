El PP de Castilla y León ridiculiza la figura de Tezanos con una canció tras la encuesta del CIS

El Partido Popular de Castilla y León ha ridiculizado hoy la figura del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, después de publicarse la encuesta de intención de voto de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, publicando en su cuenta oficial de X una canción titulada "Como yo Tezanos".

En la letra, recurriendo a la ironía se asegura que en los estudios demoscópicos del CIS el PSOE es “siempre primer plato”, a la vez que se acusa a Tezanos de “manipular sin disimulo”. A su vez, se apunta que Mañueco ganará las elecciones y que el “alcalde de Soria está en la gloria”

Al mismo tiempo, también se advierte que “viene la ultraderecha”, aunque se apunta que “Pollán no tiene tanta mecha”.