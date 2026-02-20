Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Castilla y León ridiculiza la figura de Tezanos con una canció tras la encuesta del CIS

Los populares le acusan de “manipular sin disimulo”

El Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos Tortajada, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del CIS, en el Senado.

El Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos Tortajada, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del CIS, en el Senado. / A. Pérez Meca - Europa Press / Europa Press

Ical

Valladolid

El Partido Popular de Castilla y León ha ridiculizado hoy la figura del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, después de publicarse la encuesta de intención de voto de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, publicando en su cuenta oficial de X una canción titulada "Como yo Tezanos".

En la letra, recurriendo a la ironía se asegura que en los estudios demoscópicos del CIS el PSOE es “siempre primer plato”, a la vez que se acusa a Tezanos de “manipular sin disimulo”. A su vez, se apunta que Mañueco ganará las elecciones y que el “alcalde de Soria está en la gloria”

Al mismo tiempo, también se advierte que “viene la ultraderecha”, aunque se apunta que “Pollán no tiene tanta mecha”.

