Los platos que no te puedes perder en un viaje a Soria

Si algo no puede faltar en un viaje a Soria es un buen itinerario gastronómico. Aunque es una provincia en la que hay mucho que ver, las delicias que probarás en tu estancia marcarán gran parte de tu recorrido. Por eso, hacerte una lista con todo lo que quieres probar puede ser una buena idea de cara a no perderte nada.

Bebidas

Soria no solo es una tierra de buenas comidas, también encontrarás increíbles caldos con los que maridarlas. Es imposible no hablar de los vinos D.O. Ribera que probarás, pero si viajas en Semana Santa tampoco puedes irte sin probar su tradicional limonada. Esta se hace con una buena cantidad de vino, limones, canela y azúcar, una bebida maravillosa para los más golosos.

Una persona sirve una copa de vino. / EP

Comidas

En cuanto a las comidas, no solo encontrarás el típico cordero asado, aunque es una de sus mejores joyas. Si viajas en temporada, las elaboraciones con setas como níscalos y boletus te maravillarán.

Imagen de torreznos. / Gabriel Utiel

Para acompañar, nada como los famosos torreznos o la mantequilla, una de las joyas de la gastronomía soriana. Esta última se elabora bajo los estándares de su Denominación de Origen Protegida, y la podrás encontrar en tres sabores: natural, dulce o salada.

Postres

Para terminar la comida, nada como un buen dulce. En Soria, como buena provincia castellana, encontrarás pastas de la mejor caridad. Las más famosas son las de las clarisas. Sin embargo, no es la única opción que ofrece Soria para terminar tu comida con un toque dulce. La tarta costrada es una excelente opción si buscas probar algo diferente. Se trata de un milhojas de hojaldre relleno de crema, nata y cubierto con almendra picada, hojaldre y azúcar glasé.