Mañueco avanza que los jóvenes podrán deducirse hasta 7.500 euros en cinco años con la Cuenta Ahorro Vivienda

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó hoy que la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, que propone crear en la próxima legislatura, permitirá a los jóvenes deducirse hasta 7.500 euros en cinco años en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que remarcó hará “más fácil” que puedan comprarse su primera casa.

Fernández Mañueco, que visitó este viernes en Tordesillas (Valladolid) la empresa Technoform, explicó que esta medida, incluida en el programa electoral presentado esta semana en León, contempla que los jóvenes puedan hacer aportaciones de hasta 10.000 euros anuales a la Cuenta Ahorro, de los que se podrán deducir en el IRPF un 15 por ciento, lo que en cinco años supondrá un total de 7.500 euros.

En su intervención, el candidato popular, que estuvo acompañado por la cabeza de lista a las Cortes por Valladolid, María Pardo, anterior directora general de Vivienda, puso el acento en estas “potentes” políticas en las que ella aseguró ha sido “punta de lanza”. Más allá del “magnífico” balance, apostó por “mirar al futuro” con una serie de promesas como el incremento en un 80 por ciento del presupuesto, hasta llegar a los 300 millones, así como al aumento de los avales para la hipoteca hasta el 20 por ciento o a la construcción de 800 viviendas en en el primer año de legislatura.

Ayudas al alquiler

También, Fernández Mañueco aludió a las ayudas al alquiler de la vivienda, que financian entre un 50 y un 75 por ciento de la renta, lo que subrayó muestra el “compromiso claro con los jóvenes en el medio rural”. Igualmente, destacó la “fiscalidad clara y favorable” para el mundo rural, con “impuestos cero” en las transmisiones patrimoniales en la primera vivienda, o en la compra de una explotación agraria, unido a otras deducciones en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Todo ello, recordó el candidato, figura en el programa electoral junto a otros compromisos, como el bono nacimiento que llegará a los 5.000 euros y el referido a las actividades extraescolares, que atenderá a 90.000 familias, o la primera matrícula gratis en el primer año de universidad. Además, aludió al bono de 300 euros para 100.000 autónomos, a la tarjeta Buscyl, así como a la bonificación de seguros agrarios y la apuesta por la mejora de las ganaderías extensivas.

“Somos más de hechos y resultados”, dijo, frente a otros que quieren “más ruido” y la “pelea”, ya que remarcó el PP cuenta con un “balance serio y de gestión eficaz”, así como con un proyecto de futuro para situar a Castilla y León entre las tres mejores.