Fallece un joven de 18 años en el hospital Clínico minutos después de ser acuchillado en Valladolid

Un joven de 18 años ha fallecido a primera hora de esta tarde en el hospital Clínico Universitario de Valladolid como consecuencia de las heridas por arma blanca que recibió en el tórax en una agresión en la calle Democracia, cerca del colegio Amor de Dios.

Los hechos, según confirmaron a Ical fuentes de la Policía Nacional, ocurrieron sobre las 14.35 horas, cuando una llamada al Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 alertó de la agresión y solicitó asistencia urgente para una persona que había sufrido varias puñaladas. Hasta el lugar del suceso se movilizaron agentes del CNP y de la Policía Local, así como una ambulancia de Sacyl.

Los sanitarios atendieron a la víctima y después la evacuaron al hospital Clínico Universitario, donde falleció minutos después.

En estos momentos, tres jóvenes han sido trasladados a la comisaría de la Policía Nacional para ser interrogados y conocer su posible participación en el asesinato.