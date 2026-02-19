Mañueco hará caso a Rajoy: "A los extremistas no se les gana con más extremismo"

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este jueves que ha seguido y seguirá si vuelve a gobernar el "sabio consejo" del expresidente Mariano Rajoy, en el sentido de que "a los extremistas de uno y otro lado no se les gana con más extremismo, sino con moderación, seriedad y generando confianza".

Durante la presentación del libro "El arte de gobernar", de Mariano Rajoy, e, Mañueco ha reiterado sus críticas hacia el PSOE y Vox.

En el caso de los socialistas, Mañueco ha incidido en que el modelo de gestión que pretenden aplicar en Castilla y León es "el de su líder", como se ha referido al ministro de Transportes y secretario provincial del PSOE de Valladolid, Óscar Puente: "Dicho queda".

En el caso de "otra formación", en referencia a Vox, Mañueco ha afirmado que "o no quiere o no sabe gestionar", ya que ha asegurado que "se fueron del gobierno dejando el trabajo a medias y tirado, especialmente a sus votantes".

Frente a estas posiciones, Mañueco ha asegurado que su partido ofrece "un balance de gestión eficaz" y un proyecto para el futuro.

Admiración y afecto

Sobre Rajoy, Mañueco ha reconocido que le admira y siente un "afecto personal" por alguien que es un "referente político" del que ha agradecido "mucho su apoyo y sus sabios consejos".

En opinión del candidato del PP, con el título del libro de Rajoy como referencia, "hoy más que nunca el arte de gobernar es imprescindible" porque existe "desconfianza" hacia la política en un contexto "lleno de ruido, relatos cocinados, cortinas de humo y polémicas forzadas".

Para Mañueco, "el arte de gobernar es todo lo contrario a lo que estamos viviendo" en España, ya que ha argumentado que lo que piden los ciudadanos actualmente es "concordia, diálogo, asentar el bien común y no el insulto continuo, ni más muros".

"Quieren que nos ocupemos de la política de las cosas y no de las cosas de la política", ha planteado para citar uno de los pasajes del libro de Rajoy.