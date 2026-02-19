La Junta pide declaración de zona catastrófica por las borrascas para toda Castilla y León

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia todas las provincias afectadas por las borrascas del 13 al 19 de febrero y, en concreto, por las inundaciones derivadas del desbordamiento de arroyos y ríos y el exceso de lluvias en el campo.

La solicitud, que ya había sido anunciada por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, se circunscribe a las últimas borrascas del tren de borrascas que ha afectado al país durante las últimas semanas, las denominadas Oriana y Pedro, con nevadas, lluvias, deshielo y fuertes vientos.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que es pronto para contar con una valoración económica de los daños ocasionados por las borrascas en infraestructuras, servicios, edificios públicos y privados y explotaciones agrarias y ganaderas.

Ha insistido en que los daños en viviendas están todavía pendientes de valorar por parte de los seguros; lo mismo para infraestructuras y servicios públicos, si bien la Junta ofrece su apoyo a ayuntamientos para reparación de daños en carreteras, calles, suministros o depuración de aguas, alumbrado u otros servicios.

En cuanto al campo, Fernández Carriedo ha reconocido que los daños no han sido de la intensidad de otras comunidades autónomas pero las inundaciones y el exceso de lluvias ha impedido completar la cosecha en cultivos como el maíz, ha limitado la realización de actividades propias del campo y puede provocar la pérdida de cosecha del cereal de invierno.

Situación hidrológica agravada

La Junta de Castilla y León ha explicado, en nota de prensa, que las dos últimas borrascas, con lluvias intensas, nieve y fuertes rachas de viento que activaron los avisos naranja, han agravado una situación hidrológica ya complicada en la Comunidad por efecto de borrascas anteriores.

Como consecuencia de estos episodios se han registrado inundaciones y daños en bienes públicos y privados, infraestructuras y servicios esenciales en numerosos municipios, y la Junta ha mantenido activo el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl).