Enrique Crespo, el ángel del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

"Este año, si no fuera por lo del primer día, habría sido un Carnaval tranquilo". Es el balance que hace el zamorano Enrique Crespo, cirujano jefe encargado de la enfermería del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, festejos que empezaron con sabor amargo desde la primera jornada.

Un hombre de 71 años y vecino de la localidad salmantina, Eustaquio Martín, falleció corneado por un toro de la ganadería de Antonio López Gibaja durante la primera de las capeas nocturnas, la del pasado viernes. El Campanazo que daba inicio a la esperada fiesta había sonado apenas unas horas antes.

Se trata del peor momento que Crespo ha vivido en la enfermería mirobrigense. Ya presenció otro fallecimiento en el año 1986, cuando acudía junto a su padre, Antonio Crespo Neches. "Yo era estudiante de Medicina y lo llevas de otra manera. Y fue el martes, en el Toro del Aguardiente, pero tú imagínate vivir con esto los cuatro días que nos quedan, vivir con esta tragedia. No te lo puedes quitar de la cabeza", cuenta al día siguiente junto a la camilla en la que, "ante una herida de esa magnitud, no puedes hacer nada" porque era "incompatible con la vida".

Crespo y miembros de su equipo en el ruedo mirobrigense. / Cedida.

"Yo siempre lo he dicho: un toro es un animal que sí, que está criado para embestir, para torear y todo lo que tú quieras, pero también es un animal salvaje que está para herir y para matar, como se ha visto. Y, en cualquier momento, te puede ocurrir. Y para eso estamos preparados", señala.

Ante la triste situación vivida, Enrique Crespo destaca la importante presencia del padre Víctor Carrasco, a quien le une una relación de amistad y al que llamaron para dar la extrema unción al herido. El capellán también atendió a la familia de aquel tras el percance, la que le agradeció que Martín "se haya podido ir tranquilo y con las puertas del cielo abiertas". Una simbiosis en la enfermería de Ciudad Rodrigo que supone una muestra de la importancia del capellán en el equipo médico y viceversa, al entender los profesionales sanitarios el valor de la presencia de esta figura.

Mientras Enrique Crespo rememora en la enfermería el trágico momento vivido la noche anterior, llegan a ella dos heridos: uno con una cornada envainada y otro, con una luxación de hombro.

El balance en la enfermería del Carnaval del Toro 2026 se ha saldado, además de con el fallecimiento del primer día, con otras dos cornadas; una de ellas, grave y otra, menos grave, "sin afectación de cosas importantes", y unas 15 asistencias, todas de carácter leve.

El equipo del doctor Enrique Crespo, en la enfermería de Ciudad Rodrigo. / Cedida.

Enrique Crespo destaca la labor de los sanitarios de Cruz Roja, que "nos ayudan muchísimo" en cuestiones de carácter leve porque "los golpes, los mareos y todo eso te los quita. Ahí sí que son nuestros ángeles y estamos muy bien compenetrados con ellos". Si algo pasa durante el encierro, por ejemplo, "nos avisan para estar preparados". "¿Pero tiene herida? ¿no tiene herida? ¿es golpe? ¿sangra mucho? Y eso nos ayuda mucho", cuenta el cirujano sobre el trabajo que desarrollan durante "cuatro días y medio muy intensos, en los cuales no te puedes relajar".

Aunque la labor médica del Carnaval del Toro comienza en torno a un mes antes, cuando Crespo acude a la enfermería una mañana de domingo para revisarla y ver "qué hay que traer y qué estaba caducado o estaba ya pasado". Llegado el Viernes de Carnaval, a las 12.00 horas, "estábamos aquí con las enfermeras, que son las que se quedan a colocar, a ordenar todo lo que habíamos traído para reponerlo".

Y, desde que empieza a sonar la campana, "pues en alerta 24 horas". "En los encierros en Madrid, sabes que el encierro dura un rato y luego sueltan vaquillas y la corrida por la tarde. Pero aquí tienes el toro mañana, tarde y noche. Y en cualquier momento, cuando menos te lo esperas", puede haber un percance, remarca.

Minuto de silencio tras el paseíllo en el festival del sábado en el Carnaval del Toro. / Carmen Toro.

Por eso, Enrique Crespo no está solo en su labor. El "núcleo duro", la gran familia, está formado por 14 profesionales que atienden la enfermería: cinco entre cirujanos y traumatólogos —uno de ellos, su cuñado, Eduardo Hevia—, dos anestesistas, un intensivista, un médico generalista y dos enfermeras. "Luego viene más gente, de Jaén, de Madrid... Aquí hemos llegado a estar veintitantos, cada vez que había una cornada, como todos eran gente nueva o estudiantes o residentes... pero eso ya intentamos controlarlo", explica. Incluso, allí llega el doctor colombiano Rodrigo Rojas.

Cuenta también que, antes de la reforma de la enfermería hace un par de años, han llegado a operar en ella a tres heridos a la vez.

Y es que destaca que la enfermería de Ciudad Rodrigo es "muy particular". "Una vez, estuvo aquí el cirujano de Pamplona y me dice: es que nosotros, en Pamplona, según el recorrido del encierro, si te coge aquí, te mandan a un hospital; si te coge aquí, te mandan a otro y si te coge en la plaza, vas a la enfermería. Aquí no, aquí vienen todos al mismo sitio, con el agravante de que el hospital está a 23 kilómetros. Entonces, tú no puedes mandar a un hombre inestable porque se muere en el camino. Por eso nuestra obsesión de operarles cuanto antes, de una manera inmediata porque yo estoy seguro de que unos cuantos heridos, si nosotros no los operamos aquí, llegan muertos a Salamanca. Yo prefiero, como cirujano, que se me muera un paciente intentando salvarle la vida aquí, que no en la ambulancia".

"Por eso es tan particular esto y por eso nos causa, iba a decir estrés, pero no, nos causa tensión, vives en tensión continua", incide.

Enrique Crespo y Eduardo Hevia, junto al burladero de médicos en Ciudad Rodrigo. / Cedida.

Por eso la vocación juega un papel fundamental en esta profesión: "Es vocacional en cuanto a que tienes que tener esa vocación sanitaria de intentar curar, arreglar al que más lo necesita. Y el que más lo necesita siempre, desde mi punto de vista, es el que ha sido traumatizado, el politraumatismo, es el que necesita una atención más rápida, más urgente".

La dedicación a la cirugía taurina "no es fácil, aparte del compromiso y el tiempo que le dedicas, te quitas tiempo de los fines de semana, de vacaciones...".

En mi trabajo en el hospital, no he tenido nunca la sensación de haber salvado una vida.

Pero Enrique Crespo también destaca la satisfacción que le supone su labor como cirujano taurino: "En mi trabajo en el Ruber y, antiguamente, en el hospital, yo no he tenido nunca la sensación de haber salvado una vida, pero, en cambio, en el equipo somos conscientes de salvar vidas. Y la satisfacción personal, profesional, que obtienes cuando operas una cornada y le salvas la vida o le salvas el muslo, o el torero vuelve y reaparece, como fue el caso de Bruno Aloi el año pasado, que, al mes de haberle atravesado un toro el muslo, reapareció en Madrid, pues esas satisfacciones no las encuentras en tu trabajo cotidiano", se sincera Enrique Crespo.

Entre esos momentos gratificantes en la enfermería de Ciudad Rodrigo destaca como especiales, aunque asegura tener varios, la vez que el tío del alcalde, Marcos Iglesias, tuvo seis cornadas; una de ellas, con rotura de la vena femoral. "Le salvamos aquí la vida" en una operación que duró alrededor de cuatro horas.

"La satisfacción profesional, sanitaria, que puedes encontrar en una enfermería de plaza de toros, si no estás aquí, no la vas a percibir y es una pena que haya muchos jóvenes que no se dediquen a esto", añade el doctor sobre la que dice que es "la mejor escuela de cirugía taurina del mundo porque siempre hay cornadas. Y las cornadas sólo se aprende a operarlas aquí, en una enfermería, no en un hospital ni en una universidad".

Que el Ayuntamiento me nombrara Hijo Adoptivo y me permitieran dar el Pregón Mayor no voy a olvidarlo nunca.

Sobre si queda Enrique Crespo para rato al frente de la enfermería del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, el zamorano se lo piensa, pero afirma sin dudar que él y su equipo siguen acudiendo por otros dos motivos, aparte del recién mencionado: "Lo primero y fundamental, porque podemos ser útiles" y el adicional es porque "también que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo me nombrara Hijo Adoptivo, que me permitieran dar el Pregón Mayor, son cosas que yo no voy a olvidar nunca. Por eso, la tercera razón es que me siento obligado a venir aquí", dice rotundamente Enrique Crespo.

"Pero la última plaza, si Dios quiere, que yo asistiré como cirujano, es la de Zamora", sentencia sin dudar desde una enfermería que preside, precisamente, una fotografía de la Virgen de la Soledad de Zamora.