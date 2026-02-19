Carlos Martínez ironiza con las mil medidas de Mañueco: del Rincón del Vago a Chat GPT

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha ironizado sobre el millar de medidas que presentó este pasado miércoles el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, al que acusa de repetir "mantras y argumentarios estrictos" que antes "copiaba del Rincón del Vago y ahora adapta a Chat GPT".

El también secretario general del PSOE CyL ha asegurado que el problema de los populares "es la falta de credibilidad" por su incapacidad para dar respuesta a los problemas de la Comunidad, en una rueda de prensa en Valladolid en la que ha comparecido junto al presidente de la CEOE CyL, Santiago Aparicio.

En su intervención, también ha criticado "el dúo dinámico" que representan Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), lo que a su juicio es una muestra de que el PP "parece que cambia pero nunca cambia".

Alta participación

Preguntado por las peticiones de un adelanto de las generales de dirigentes socialistas, entre ellos, de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), el candidato ha insistido en que le interesa hablar de la Comunidad y que haya "una participación altísima" en los comicios del mes de marzo.

También ha reflexionado con que, cuando baja la participación suben los gobiernos de la derecha, y ha insistido en que, para no caer en el "cainismo" y la crítica que a menudo divide a la izquierda, los castellanos y leoneses solo tienen dos modelos: el del PP -"40 años más cuatro de Mañueco" - o el del PSOE, "un proyecto nuevo, asentando en el territorio, que cree en él y que entiende que se pueden hacer las cosas de otra forma diferente".