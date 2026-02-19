Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vacas muertas en Alta SanabriaArco de doña Urraca de ZamoraPlantas solares en AlisteLa Pizarr@
instagramlinkedin

Fin de la alerta ante el riesgo de nevadas, lluvias y vientos en Castilla y León

El Consejo de Gobierno de Castilla y León solicitará al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas por emergencia debido a las borrascas que han azotado la Comunidad en enero y febrero

Padornelo envuelto en nieve hace unos días.

Padornelo envuelto en nieve hace unos días. / Araceli Saavedra

Efe

Valladolid

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha declarado este jueves el fin de la alerta ante el riesgo de nevadas, lluvias y vientos en la Comunidad, según ha publicado el Servicio de Emergencias 112 en la red social X.

La alerta se encontraba activada desde el pasado 22 de enero y ya ha concluido al remitir los fenómenos adversos del tiempo registrados en las últimas fechas.

Noticias relacionadas y más

También esta jornada, el Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia en todas las provincias afectadas por las borrascas de distintos días de enero y febrero, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents