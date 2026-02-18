Mañueco pone "rumbo" hacia la "victoria" con 1.000 medidas y guiños a la vivienda y los jóvenes: Cuenta Ahorro y Nómada Digital

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, marcó hoy el “rumbo” de su formación hacia la “victoria” en las elecciones autonómicas del 15 de marzo con un programa que se asienta sobre diez ejes y 1.031 medidas, entre las que destacan los guiños a la vivienda y los jóvenes, además del campo y los emprendedores. Así, prometió crear la 'Cuenta Ahorro Vivienda Joven”, que permitirá beneficiarse de deducciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), o la figura del Nómada Digital, entre otras iniciativas.

Fernández Mañueco, que clausuró el acto de presentación del programa electoral en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León, rodeado de los cabezas de lista a las Cortes y otros dirigentes del PP, hizo un resumen del nuevo programa electoral del partido, dirigido por la consejera Leticia García y que ya se puede consultar en la página web del Partido Popular de Castilla y León.

En su intervención, el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección insistió en que las personas de Castilla y León han sido las que le han guiado al partido en la elaboración de este documento de unas 140 páginas que busca convertir a la Comunidad en una de las tres mejores autonomías donde vivir. Para ello, lanzó un catálogo de promesas sobre la economía, el empleo, la vivienda, la educación, sal sanidad, los servicios sociales, el campo, el medio ambiente, el patrimonio y los jóvenes.

"Que no sea un lujo tener un hogar"

Al respecto, el presidente de la Junta destacó las medidas que buscan que no sea “un lujo” tener un hogar, así como facilitar la emancipación. En concreto, anunció que se creará la 'Cuenta Ahorro Vivienda Joven', que permitirá aplicar deducciones en el IRPF por las cantidades ahorradas por los jóvenes de Castilla y León para la compra de su primera vivienda.

También se ampliarán los avales de la hipoteca hasta un 20 por ciento frente al 17,5 por ciento actual. En conjunto, insistió en que los fondos para las políticas de vivienda aumentarán un 80 por ciento, hasta llegar a los 300 millones, con el compromiso de construir más de 800 en el primer año y reforzar la oferta de suelo de promoción pública.

De esta forma, el candidato remarcó la “especial atención" al “reto vital de los jóvenes” con medidas sobre la formación, la educación, las deducciones en los impuestos, la vivienda, el transporte, la conciliación, la retención del talento, el empleo la salud mental, algo “preocupante y delicado”, o el apoyo a la “creatividad”.

Economía y servicios

En el ámbito económico, el candidato ‘popular’ prometió convertir a Castilla y León en una “comunidad amiga” de los que quieren invertir, a lo que unión la creación de 2.600 hectáreas de suelo industrial y la oficina para agilizar proyectos. “Estamos con los autónomos”, dijo con el “gesto” de crear un bono de 300 euros para 100.00 trabajadores por cuenta propia a los que en su opinión el Gobierno no hace más que “subir los impuestos y las cotizaciones”.

Además, recuperó sus promesas sobre los “impuestos cero” en el medio rural para las transmisiones de la primera vivienda, los locales o las explotaciones agrarias, así como la ampliación progresiva de las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos, tíos y sobrinos, y la nueva rebaja en el tramo autonómico del IRPF para todos los contribuyentes.

En el ámbito sanitario, el candidato planteó diferentes iniciativas para que sea “más cercana”, sea “más humana" y tenga “más capacidad de resolución”. En Atención Primaria, se impulsará la “alta tecnología” con ecografías, analíticas rápidas y “electrocardiografía digital" en los centros de salud. También se extenderán al medio rural las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico y se desarrollarán los programas mujer 50+ y 70+, además de las obras de mejora de hospitales y centros de salud.