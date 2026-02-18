Liberados dos nuevos linces en Castilla y León
Los animales son Weep y Woofer, hembra y macho respectivamente, procedentes del centro de cría de Zarza de Granadilla
Ical
La Junta de Castilla y León liberó hoy a dos nuevos ejemplares de lince ibérico en Astudillo (Palencia) llamados Weep y Woofer dentro del programa de reintroducción de la especie, que este año prevé la liberación de un total de nueve linces procedentes de los programas de cría en cautividad.
La actividad contó con la participación de los alumnos del CEIP Anacleto Orejón, quienes pudieron presenciar la suelta y recibir explicaciones sobre el proyecto de conservación por parte de los equipos técnicos y veterinarios del Proyecto Lince Castilla y León. También estuvieron presentes propietarios y titulares de cotos de caza del área de reintroducción del Cerrato Palentino.
El proyecto tiene como objetivo recuperar la población de lince ibérico en el norte de Castilla y León, reforzando la biodiversidad local y promoviendo la educación ambiental entre los más jóvenes mediante experiencias directas que acercan a los escolares a la conservación de especies en peligro de extinción.
