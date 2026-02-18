El Lago de Truchillas, un anfiteatro glaciar en la Sierra de La Cabrera

En el fondo del valle del Eria, en la vertiente septentrional de la Sierra de La Cabrera, se encuentra el Lago de Truchillas, uno de los enclaves naturales más espectaculares del sur leonés. Rodeado por lo que parece un anfiteatro de montañas, un conjunto rocoso que sirve de asiento, de mirador, a un paraje natural tan espectacular y diverso. Dominado por los 2.122 metros del pico Vizcodillo, la mayor altura de la sierra, este espacio protegido abarca 1.066 hectáreas de alto valor ecológico y paisajístico.

El lago es de origen glaciar. Durante el Cuaternario, los hielos excavaron un profundo circo sobre materiales de pizarra y cuarcita, dando forma al característico valle en “U”. La cubeta actual, de 0,04 kilómetros cuadrados y escasa profundidad, se alimenta de neveros de las zonas altas y del arroyo de la Fuente de la Fermosina. Muy cerca se sitúa la Laguna de Truchillas, más pequeña y elevada, formando junto al lago una arista glaciar que refuerza la singularidad geomorfológica del conjunto.

Un mosaico de vida en alta montaña

Pese a la presión humana histórica, el entorno conserva formaciones vegetales de gran interés. Destacan los enebrales rastreros, brezos, retamas y arándanos que tiñen de rojo el paisaje sobre todo en otoño. En las zonas húmedas aparecen gencianas y helechos, mientras que en el tramo bajo del arroyo crecen abedules, alisos, sauces y algún rebollo, configurando un pequeño bosque de ribera.

La fauna también posee un elevado valor ecológico. En sus aguas vive la trucha común, indicadora de buena calidad ambiental. El entorno es territorio del lobo ibérico, además de especies como el gato montés o la nutria. Sobre el circo glaciar sobrevuelan rapaces como el águila real o el ratonero común.

El contraste entre la roca desnuda, la lámina ovalada del lago y los matorrales de montaña convierte al Lago de Truchillas en uno de los paisajes más impactantes de la provincia. Un destino ideal para el senderismo y el turismo de naturaleza responsable en el corazón de la Cabrera leonesa. Un destino perfecto para pasar un día en familia disfrutando del ambiente siempre y cuando se haga con responsabilidad y cuidando este tipo de parajes tan especiales para nuestra comunidad.