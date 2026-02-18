Identificados dos menores de 11 y 12 años tras amenazar con arma blanca a un ciudadano

Dos menores, de 11 y 12 años de edad, fueron identificados en la tarde de ayer en un establecimiento situado en la avenida Campos Góticos de Palencia tras, presuntamente, amenazar con un arma blanca a un ciudadano.

Los hechos se produjeron en torno a las 17.00 horas. Agentes de la Policía Local, en colaboración con efectivos de la Policía Nacional, procedieron a la identificación de los menores. Durante un cacheo superficial, los agentes localizaron una navaja a cada uno de ellos, que fueron intervenidas en el acto, según informaron a Ical fuentes policiales. Tras las actuaciones de los agentes, los menores fueron entregados a sus padres o tutores legales, a quienes se informó de que se formulará la correspondiente denuncia por estos hechos.

Además, el parte de sucesos recoge que, dentro de la campaña de control sobre la tenencia responsable de animales de compañía, los agentes formularon un total de seis denuncias, tres por llevar a los perros sueltos en la vía pública, dos por no tener al día la pauta de vacunación obligatoria y una por carecer el animal de microchip identificativo.