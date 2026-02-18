Castilla y León cerró 2025 con un saldo vegetativo negativo de 16.318 personas, segundo peor dato del país

Castilla y León cerró el año 2025 con un saldo vegetativo negativo de 16.318 personas lo que supone el segundo peor dato del país solo superado por Galicia, con 19.894, según la Estimación del número de Defunciones Semanales (EDeS) y la Estimación Mensual de Nacimientos (EMN) publicadas este miércoles por el INE.

En total, los nacimientos crecieron un 0,9 por ciento en Castilla y León hasta los 12.649 mientras que las defunciones aumentaron un 1,4 por ciento hasta las 28.967, lo que deja ese saldo vegetativo negativo de 16.318 personas.

Datos nacionales

En España, el saldo vegetativo de la población también fue negativo y se cifró en 122.167 personas, según los datos provisionales del año 2025, encadenando nueve años con saldos negativos. Según el INE, desde 2020, coincidiendo con el primer año de la pandemia de la Covid-19, las defunciones han superado cada año en más de 110.000 personas a los nacimientos.

La Estimación Mensual de Nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en 321.164 bebés nacieron en 2025, un 1 por ciento más que en 2024, la primera vez en la última década en que se produce un incremento interanual, aunque siguen siendo casi 100.000 alumbramientos menos que en 2015.

Según esta estimación provisional, durante 2025 hubo un total de 321.164 nacimientos en España, 3.159 más que el año anterior, cuando se registraron 318.005. Aunque esta cifra está muy por debajo de la registrada hace una década (420.290 en 2015), un 23,6% menos, se rompe la tendencia a la baja.

Datos por comunidades

Los mayores incrementos en el número de nacimientos en el año 2025 se registraron en Comunidad de Madrid (3,3 por ciento) y País Vasco (3,0 por ciento), y los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (-10,1 por ciento) y Ceuta (-6,6 por ciento) y en Islas Baleares (-2,6 por ciento).

En cuanto a las defunciones, los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5 por ciento) y Melilla (15,2 por ciento) y en Canarias (5,9 por ciento). El mayor descenso se registró en La Rioja (-3,7 por ciento).

El crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32).